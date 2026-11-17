Im Nichtlebenbereich dürfte sich das globale Prämienwachstum beschleunigen. Und auch in der Lebensversicherung rechnet das Swiss Re Institute mit steigenden Zuwachsraten.

In der Nichtlebensversicherung geht das Institut in seiner jüngsten Sigma-Studie für 2027 weltweit von einem realen Prämienwachstum von 1,0 Prozent aus. Dieses werde sich 2028 gar noch auf 2,0 Prozent beschleunigen, hiess es in der Mitteilung des Schweizer Rückversicherers vom Dienstag dazu. Für das Jahr 2026 gehen die Experten lediglich von einem Plus von 0,5 Prozent aus.

Gründe für die positive Entwicklung seien die weitere Zunahme der Vermögenswerte sowie der damit verbunden von Firmen vermehrt benötigte Versicherungsschutz. Einen wichtigen Beitrag leisteten ebenfalls die hohen Investitionen in die KI-Infrastruktur.

Wettbewerb und Komplexität nehmen zu

Das Geschäftsumfeld bleibt für die Versicherer trotz guter Wachstumsaussichten anspruchsvoll und der Wettbewerb nehme zu. Das führe in einigen Märkten zu Preisdruck und sinkenden Versicherungspreisen, hiess es weiter.

Zugleich seien die Risiken, die es abzusichern gelte, komplexer geworden und die Schadenskosten bewegten sich aufgrund der anhaltenden Inflationstendenzen auf hohem Niveau, wie Swiss-Re-Chefökonom Jérôme Jean Haegeli an einer Medienkonferenz erklärte.

Beispielhaft dafür sei der Bauboom bei Rechenzentren. Dieser verspreche der Branche von 2026 bis 2030 kumuliert zwar Prämieneinnahmen von rund 200 Milliarden Dollar. Gleichzeitig nähmen aber Vernetzung und Abhängigkeiten zu, was die Risikolandschaft komplexer werden lasse.

Wachstum auch im Lebengeschäft

Im Bereich Lebensversicherung rechnet das Institut für 2027 und 2028 mit einem realen Prämienwachstum von jeweils 2,1 Prozent, während der Anstieg 2026 auf 1,4 Prozent geschätzt wird. Treiber seien hier die Alterung der Bevölkerung, die steigenden Vorsorgevermögen und der Trend zu höheren Zinsen, die das Anlagegeschäft der Lebensversicherer begünstigen.

Besonders in Europa dürfte die Nachfrage nach Vorsorge- und Rentenprodukten zunehmen, hiess es. Allerdings seien auch die Lebensversicherer nicht frei von Risiken, warnen die Experten. Eine Korrektur an den Finanzmärkten etwa könnte die Nachfrage nach anlagegebundenen Produkten schwächen und gleichzeitig die Anlageportfolios der Versicherer unter Druck setzen.

KI-Boom als Wirtschaftsmotor

Was die weltweite Konjunktur angeht, erwartet das Swiss Re Institute im kommenden Jahr derweil ein Wachstum von 2,8 Prozent, nach geschätzten 2,6 Prozent im Jahr 2026. Dabei dürften allein KI-bezogene Investitionen 2027 rund 0,4 Prozentpunkte zum globalen Wachstum beitragen.

"KI ist eine transformative Technologie, die bleiben wird, und ein wichtiger Motor des globalen Wachstums", ist Haegeli überzeugt. Ob der KI-Boom zu einem Konjunkturaufschwung führen wird, bleibe aber abzuwarten. "Entscheidend wird sein, ob KI-Investitionen zu breiteren Produktivitätssteigerungen führen, bevor der Refinanzierungsdruck zunimmt."

Die Swiss Re-Aktie notiert via SIX zeitweise 0,82 Prozent tiefer bei 151,65 Franken.

mk/ls

Zürich/London (awp)