Swiss Re-Aktie fester: Swiss Re-Chef hat 2023 deutlich mehr verdient - Geraldine Matchett für Verwaltungsrat vorgeschlagen

Zudem soll an der Generalversammlung vom 12. April Jacques de Vaucleroy definitiv zum neuen Präsident gewählt werden.

Matchett war Finanzchefin des Aromen- und Riechstoffherstellers DSM-Firmenich Ltd und des Warenprüfkonzerns SGS. Sie wurde zudem jüngst zur Wahl in den Verwaltungsrat des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé vorgeschlagen.

Ausserden soll De Vaucleroy soll von den Aktionärinnen und Aktionären wie bereits im Sommer angekündigt an der GV als neuer Präsident des Verwaltungsrats bestätigt werden, wie Swiss Re am Mittwoch im Rahmen der Publikation des Geschäftsberichts 2023 weiter mitteilte. Seit dem Rücktritt von Sergio Ermotti Ende April 2023 leitet de Vaucleroy das Gremium in seiner Funktion als Vizepräsident.

Jacques de Vaucleroy war an die Spitze des Verwaltungsrates nachgerückt weil Ermotti zu seinem früheren Arbeitgeber UBS wechselte und dort nach der Notübernahme der Credit Suisse die Geschäftsleitung der Monsterbank übernommen hat. De Vaucleroy sitzt seit 2017 im Verwaltungsrat von Swiss Re und ist in verschiedenen Führungspositionen beim Rückversicherer tätig.

Weiteres Wachstum des ökonomischen Kapitals

Weiter werden die Aktionäre unter anderem auch über die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 6,80 US-Dollar die Aktie befinden. Die Kapitalausstattung von Swiss Re sei weiterhin stark und die Geschäftsaussichten positiv, hiess es. Die SST-Quote der Gruppe nach dem Swiss Solvency Test lag per 1. Januar 2024 bei 306 Prozent nach 294 Prozent ein Jahr davor.

In der EVM-Rechnung, welche die Swiss Re als integriertes Bewertungs- und Steuerungssystem zur Messung der eigenen Performance nutzt, rückte das ökonomische Eigenkapital (ENW) derweil per Ende 2023 auf 32,8 Milliarden Dollar nach 31,1 Milliarden vor. Je Aktie wuchs dieses Kapital um knapp 11 Prozent.

Die EVM-Berichterstattung werde man nun allerdings mit der Einführung von IFRS als neuer Rechnungslegungsbasis einstellen. Swiss Re wird ab diesem Jahr nach den neuen Bilanzregeln berichten.

Swiss-Re-Chef hat 2023 deutlich mehr verdient

Der Konzernchef des Rückversicherers Swiss Re, Christian Mumenthaler, hat für das vergangene Geschäftsjahr 2023 deutlich mehr Lohn erhalten. Insgesamt hat er Vergütungen in Höhe von 7,56 Millionen Franken zugesprochen erhalten nach 6,18 Millionen im Jahr davor.

Dabei liegt der fixe Lohnanteil bei 1,76 Millionen und der variable Anteil bei 5,80 Millionen, wie dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Die Gesamtentschädigung des CEOs ist damit um 22 Prozent gestiegen, während der Konzerngewinn letztes Jahr mehr als versechsfacht wurde.

Etwas mehr Entschädigung erhielt die Geschäftsleitung (inkl. CEO). Den 14 Mitgliedern, die dem Gremium im 2023 angehörten (unv. gg. 2022), wurden den Angaben zufolge 43,8 Millionen Franken zugesprochen nach zuvor 42,6 Millionen. Dies ist ein Plus von knapp 3 Prozent.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben insgesamt mit 8,20 Millionen Franken weniger verdient als im Vorjahr (9,55 Mio). Insbesondere der frühere Präsident Sergio Ermotti erhielt mit 1,31 Millionen Franken eine deutlich kleinere Entschädigung als in 2022 (3,80 Mio).

Ermotti hatte den Rückversicherer per Ende April verlassen, weil er bei der UBS wieder als Konzernchef eingestiegen war. Sein Nachfolger Jacques de Vaucleroy kam auf einen Lohn von 2,28 Millionen Franken.

Swiss Re-Aktien legen an der SIX zeitweise um 0,50 Prozent zu auf 111,05 Schweizer Franken.

Zürich (awp)