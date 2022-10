Swiss Re-Aktie etwas schwächer: Swiss Re schliesst neue Partnerschaft im Daten-Management

Der Verwalter des nationalen Versicherungsdaten-Centers (National Insurance Data Center Management Agency - BPPDAN) könne dadurch seinen Mitgliedern Zugang zu Analyselösungen und Risikoberatungs-Services anbieten, teilte Swiss Re am Montag mit.

Dem BPPDAN gehören den Angaben zufolge mehr als 70 Rückversicherer und Versicherer an. Das Center stelle Daten zur Verfügung, die eine faire und nachhaltige Preisgestaltung in der Sachversicherung ermöglichen sollen. Die Partnerschaft mit Swiss Re umfasst laut Mitteilung die Entwicklung eines Markt-Dashboards für BPPDAN, das Einblicke in Prämien und Schäden auf Markt- und Unternehmensebene biete.

Die Daten aus den P&C-Analytics-Lösungen von Swiss Re sollen die BPPDAN-Mitglieder bei Underwriting-Entscheiden und der strategischen Planung unterstützen, wenn es etwa um das Risikomanagement und die Preisgestaltung in der Sachversicherung geht.

An der SIX zeigt sich die Swiss Re-Aktie am Montag zeitweise 0,25 Prozent tiefer zum Vortag bei 72,98 Franken.

mk/rw

Zürich (awp)