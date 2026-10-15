Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie unter der Lupe
|
15.10.2026 13:52:44
Swiss Re-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Underperform
Jefferies & Company Inc. hat eine ausführliche Analyse der Swiss Re-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Es habe von Investoren einigen Widerstand gegen seine Abstufung der Aktien auf "Underperform" am Vortag gegeben, schrieb Philip Kett in einer Antwort auf diese Kritik am Donnerstag. Doch selbst die zugestandenermassen bereits skeptische Haltung am Markt verkenne, dass die Risiken für die zukünftigen Umsätze des Rückversicherers noch immer Abwärtspotenzial hätten.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Swiss Re-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Swiss Re-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 13:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.9 Prozent auf 149.80 CHF. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 26.57 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 416’096 Swiss Re-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 12.8 Prozent. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
15.10.26
|SLI aktuell: SLI letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Freundlicher Handel: SLI am Donnerstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag fester (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SLI mittags (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagvormittag höher (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
|
14.10.26
|SLI aktuell: SLI zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)