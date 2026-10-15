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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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Aktie unter der Lupe 15.10.2026 13:52:44

Swiss Re-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Underperform

Swiss Re-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Underperform

Jefferies & Company Inc. hat eine ausführliche Analyse der Swiss Re-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Swiss Re
149.44 CHF 2.25%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Es habe von Investoren einigen Widerstand gegen seine Abstufung der Aktien auf "Underperform" am Vortag gegeben, schrieb Philip Kett in einer Antwort auf diese Kritik am Donnerstag. Doch selbst die zugestandenermassen bereits skeptische Haltung am Markt verkenne, dass die Risiken für die zukünftigen Umsätze des Rückversicherers noch immer Abwärtspotenzial hätten.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Swiss Re-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Swiss Re-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 13:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.9 Prozent auf 149.80 CHF. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 26.57 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 416’096 Swiss Re-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 12.8 Prozent. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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