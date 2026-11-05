Swiss Re-Aktie auf neuem Jahreshoch: Analystenerwartungen beim Gewinn klar übertroffen - auf Kurs zum Jahresziel

Gewinn steigt trotz rückläufigen Versicherungsumsatzes

Der Rückversicherer Swiss Re hat in den ersten neun Monaten des Jahres seinen Gewinn gesteigert. Der Konzern übertraf die Erwartungen der Analysten und sieht sich auf dem „besten Weg“, um sein Gewinnziel für das Gesamtjahr zu erreichen. An der Börse kamen die Zahlen gut an: Die Aktie setzte ihren Aufwärtstrend fort und markierte zwischenzeitlich ein neues Jahreshoch.

Der Konzerngewinn belief sich von Januar bis September 2026 auf 4,17 Milliarden Dollar, was einem Anstieg um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach. Der Versicherungsumsatz der Gruppe ging dagegen um 3 Prozent auf 31,2 Milliarden Dollar zurück. Mit seinem Ergebnis lag Swiss Re über den Analystenerwartungen, die den Konzerngewinn im Schnitt bei 3,97 Milliarden Dollar gesehen hatten.

Im bedeutendsten Geschäft, der Schaden-Rückversicherung (P&C Re), profitierte Swiss Re von einer unter den Erwartungen liegenden Belastung durch Naturkatastrophen sowie einem soliden Anlageergebnis. Auch die Analysten von Jefferies verwiesen auf das milde Schadenumfeld, das branchenweit von einer geringen Zahl an Naturkatastrophen geprägt gewesen sei. Dies habe sich bereits bei der jüngsten Mitteilung des Konkurrenten Munich Re gezeigt. Auch die ZKB betonte die geringe Grossschadenlast.

In der Leben-Rückversicherung (L&H Re) stieg der Gewinn mit einem Plus von 43 Prozent auf 1,53 Milliarden Dollar deutlich an, nachdem der Finanzkonzern im Vorjahr in der Sparte noch hohe Wertkorrekturen vorgenommen hatte. Damit übertraf Swiss Re auch hier die Erwartungen der Analysten, die mit einem Ergebnis von 1,47 Milliarden Dollar gerechnet hatten.

Swiss Re sieht sich auf Kurs zum Jahresziel

Mit den Resultaten sieht sich Swiss Re auf einem guten Weg, sein Jahresziel zu erreichen. Für 2026 hat sich der Konzern einen Gewinn von mindestens 4,5 Milliarden Dollar vorgenommen. Trotz der guten Zahlen verweisen die Analysten der UBS allerdings auf künftige Herausforderungen, insbesondere den Preisrückgang, der das Wachstum begrenze. Auch die Vontobel-Analysten sehen den Preisdruck in der Schaden-Rückversicherung als nicht mehr zu bestreiten an. Anzeichen für eine Trendwende gebe es bislang nicht.

Swiss Re-Aktie erreicht neues Jahreshoch

An der Börse legten die Swiss Re-Aktien am Donnerstag, Zwischenzeitlich stieg der Kurs bis auf 157,75 Franken und erreichte damit ein neues Jahreshoch, zuletzt ging es an der SIX noch 0,54 Prozent auf 157,10 CHF nach oben. Die Papiere knüpften damit an ihren Aufwärtstrend seit Juni an, als sie mit rund 114 Franken noch auf dem Jahrestief notiert hatten. Auf Jahressicht ergibt sich inzwischen ein Kursplus von knapp 20 Prozent.

Für die Analysten rückt nun der Investorentag Anfang Dezember in den Fokus. Dort dürfte das Management auch die Ziele für 2027 bekannt geben. Die Analysten von RBC rechnen zudem mit der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms, da das bestehende bereits zu rund 95 Prozent ausgeschöpft sei.

AWP