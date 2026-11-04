|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Ausblick
|
04.11.2026 14:03:37
Swiss Re-Aktie: Auf Kurs zum Jahresziel
Swiss Re dürfte in den ersten neun Monaten des Jahres von erneut verhältnismässig geringen Grossschäden, aber auch von einem guten Anlageergebnis profitiert haben.
Swiss Re gibt am Donnerstag, 5. November, die Ergebnisse zu den ersten neun Monaten 2026 bekannt. Zum AWP-Konsens haben insgesamt sechs Analysten beigetragen.
9M 2026 (in Mio USD) AWP-Konsens 9M 2025 Versicherungsumsatz 29'955 31'999 Reinergebnis 3'970 4'037 Reinergebnis L&H Re 1'472 1'058
Wie sind die ersten neun Monate für Swiss Re verlaufen?
Der Gewinn für die ersten neun Monate wird im Schnitt etwas unter dem Vorjahresresultat erwartet, wobei die Schätzungen relativ weit auseinandergehen. Damit dürfte der Rückversicherer aber sehr gut auf Kurs für das Ziel eines Jahresgewinns 2026 von 4,5 Milliarden Dollar sein. Uneinig sind sich die Analysten bezüglich der Entwicklung der Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) in der wichtigen Schadenrückversicherung, insgesamt dürfte diese aber wieder etwas ungünstiger ausfallen als noch im Jahr davor. Klar höher als im Vorjahr wird der Gewinn in der Leben-Rückversicherung (L&H Re) ausfallen, hier hatte die Swiss Re vor Jahresfrist allerdings noch Bereinigungen in diversen Portefeuilles durchgeführt.
Wie präsentiert sich die Situation bezüglich Grossschäden?
Die Swiss Re und die weiteren Rückversicherer dürften auch für die ersten neun Monate des Jahres auf einen relativ milden Schadensverlauf zurückblicken. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die Absenz von "Spitzen-Schadenereignissen": So erlebte die Versicherungsindustrie laut Studie von Gallagher Re seit sechs Quartalen kein individuelles Schadenereignis mit versicherten Schäden über 10 Milliarden Dollar. Zu den wichtigsten Schadenereignissen des dritten Quartals 2026 dürften das Erdbeben in Kolumbien von Ende August und die schwerwiegenden Hagelzüge in Europa gehören.
Worauf werden die Investoren ausserdem achten?
Neben dem Geschäftsverlauf werden die Investoren stark auf weitere Hinweise über die Entwicklung der Preise in der Rückversicherung und die Entwicklung der Profitabilität in derzeitigen Marktumfeld achten. Die Rückversicherungstarife stehen derzeit weltweit stark unter Druck.
Auf welche Kapitalrückführungen können die Aktionäre hoffen?
Der Rückversicherer hat für das laufende Jahr Aktienrückkäufe über 1,5 Milliarden Dollar angekündigt: Diese setzen sich aus 500 Millionen "nachhaltiger" Rückkäufe und weiteren "ausserordentlichen" Rückkäufen über 1 Milliarde zusammen. Mittlerweile dürfte Swiss Re laut Analysten bereits 90 Prozent der für 2026 geplanten Rückkäufe getätigt haben. Zu den Kapitalrückführungen 2027 dürfte Swiss Re am Investorentag von Anfang Dezember weitere Angaben machen.
Wie entwickelt sich die Swiss Re-Aktie?
Die Aktien von Swiss Re haben seit Jahresbeginn rund 16 Prozent zugelegt, während der Gesamtmarkt gemessen am SMI einen Anstieg um rund 12 Prozent verzeichnet hat. Im vergangenen Jahr veränderten sich die Titel kaum.
hs/tp/jl
Zürich (awp)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
12:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI stärker (finanzen.ch)
|
09:29
|Swiss Re Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Swiss Re (finanzen.ch)
|
09:28
|SLI aktuell: SLI zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Handel in Zürich: SLI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
03.11.26
|SMI aktuell: SMI präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Dienstagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
03.11.26
|SIX-Handel: SLI-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Re AG
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: Dow stärker erwartet -- SMI und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch sehr freundlich, während auch der deutsche Leitindex deutlich zulegt. Der Dow verzeichnet einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.