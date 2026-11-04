Swiss Re-Aktie: Auf Kurs zum Jahresziel

Damit ist der Rückversicherer wohl weiterhin gut unterwegs, sein Gewinnziel für das Gesamtjahr 2026 zu erreichen.

Swiss Re gibt am Donnerstag, 5. November, die Ergebnisse zu den ersten neun Monaten 2026 bekannt. Zum AWP-Konsens haben insgesamt sechs Analysten beigetragen.

9M 2026 (in Mio USD) AWP-Konsens 9M 2025 Versicherungsumsatz 29'955 31'999 Reinergebnis 3'970 4'037 Reinergebnis L&H Re 1'472 1'058

Wie sind die ersten neun Monate für Swiss Re verlaufen?

Der Gewinn für die ersten neun Monate wird im Schnitt etwas unter dem Vorjahresresultat erwartet, wobei die Schätzungen relativ weit auseinandergehen. Damit dürfte der Rückversicherer aber sehr gut auf Kurs für das Ziel eines Jahresgewinns 2026 von 4,5 Milliarden Dollar sein. Uneinig sind sich die Analysten bezüglich der Entwicklung der Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) in der wichtigen Schadenrückversicherung, insgesamt dürfte diese aber wieder etwas ungünstiger ausfallen als noch im Jahr davor. Klar höher als im Vorjahr wird der Gewinn in der Leben-Rückversicherung (L&H Re) ausfallen, hier hatte die Swiss Re vor Jahresfrist allerdings noch Bereinigungen in diversen Portefeuilles durchgeführt.

Wie präsentiert sich die Situation bezüglich Grossschäden?

Die Swiss Re und die weiteren Rückversicherer dürften auch für die ersten neun Monate des Jahres auf einen relativ milden Schadensverlauf zurückblicken. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die Absenz von "Spitzen-Schadenereignissen": So erlebte die Versicherungsindustrie laut Studie von Gallagher Re seit sechs Quartalen kein individuelles Schadenereignis mit versicherten Schäden über 10 Milliarden Dollar. Zu den wichtigsten Schadenereignissen des dritten Quartals 2026 dürften das Erdbeben in Kolumbien von Ende August und die schwerwiegenden Hagelzüge in Europa gehören.

Worauf werden die Investoren ausserdem achten?

Neben dem Geschäftsverlauf werden die Investoren stark auf weitere Hinweise über die Entwicklung der Preise in der Rückversicherung und die Entwicklung der Profitabilität in derzeitigen Marktumfeld achten. Die Rückversicherungstarife stehen derzeit weltweit stark unter Druck.

Auf welche Kapitalrückführungen können die Aktionäre hoffen?

Der Rückversicherer hat für das laufende Jahr Aktienrückkäufe über 1,5 Milliarden Dollar angekündigt: Diese setzen sich aus 500 Millionen "nachhaltiger" Rückkäufe und weiteren "ausserordentlichen" Rückkäufen über 1 Milliarde zusammen. Mittlerweile dürfte Swiss Re laut Analysten bereits 90 Prozent der für 2026 geplanten Rückkäufe getätigt haben. Zu den Kapitalrückführungen 2027 dürfte Swiss Re am Investorentag von Anfang Dezember weitere Angaben machen.

Wie entwickelt sich die Swiss Re-Aktie?

Die Aktien von Swiss Re haben seit Jahresbeginn rund 16 Prozent zugelegt, während der Gesamtmarkt gemessen am SMI einen Anstieg um rund 12 Prozent verzeichnet hat. Im vergangenen Jahr veränderten sich die Titel kaum.

hs/tp/jl

Zürich (awp)