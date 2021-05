Swiss Re-Akte wenig bewegt: Swiss Re verkauft offenbar New China Life-Beteiligung für Millionenbetrag

Swiss Re habe die insgesamt knapp 78 Millionen Aktien für rund 2 Milliarden Hongkong-Dollar oder umgerechnet rund 258 Millionen US-Dollar verkauft, schreibt das chinesische Wirtschaftsmagazin "Caixin".

Swiss Re selber macht keine näheren Angaben zum Verkauf. Der Verkaufsprozess des New China Life-Pakets wurde vor gut zehn Tagen gestartet. Damals erklärte ein Sprecherin gegenüber AWP, dass sich Swiss Re dazu entschieden habe, das Anlageportfolio und auch die Position in New China Life neu auszurichten.

Dieser Schritt stehe im Einklang mit der gesamten Anlagestrategie der Gruppe, hiess es im Statement weiter. Am chinesischen Markt werde Swiss Re aber weiterhin verpflichtet bleiben und dabei sei man bestrebt, die Geschäftsbeziehungen mit New China Life auszubauen.

Für die Swiss Re-Aktie geht es im Schweizer Handel zeitweise um 0,05 Prozent abwärts auf 87,04 Franken.

mk/tp

Zürich (awp)