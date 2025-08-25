Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Epic Suisse-Aktie: Mietzinseinnahmen im ersten Halbjahr gesteigert
Swiss Prime Site Solutions-Aktie: SPSS Investment Fund Commercial soll die Börse gehen
Metall Zug-Aktie: Metall Zug hat im ersten Halbjahr weniger umgesetzt
Warteck Invest-Aktie: Dank Neubewertungseffekten mit mehr als verdoppeltem Gewinn
HLEE-Aktie: Highlight E&E plant Kapitalerhöhung
25.08.2025 07:46:00

Swiss Prime Site Solutions-Aktie: SPSS Investment Fund Commercial soll die Börse gehen

Die Fondsleitung der Swiss Prime Site Solutions will den SPSS Investment Fund Commercial (SPSS IFC) an der Schweizer Börse SIX kotieren lassen.

Swiss Prime Site
113.61 CHF -0.61%
Kaufen Verkaufen
Die Kotierung sei bis Ende 2025 vorgesehen, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Damit soll der Zugang für neue Investoren erleichtert und die Liquidität erhöht werden.

Der Fonds investiert den Angaben zufolge in Gewerbeimmobilien in der Schweiz. Eine mögliche Kotierung hänge von den Marktbedingungen, der Genehmigung der Fondsvertragsänderungen durch die Finma und der Zustimmung der SIX ab, heisst es weiter. Dabei werde eine Aufnahme in die Immobilienindizes "SXI Real Estate Broad" und "SXI Real Estate Funds Broad" angestrebt.

an/cg

Zürich (awp)

