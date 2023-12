Swiss Prime Site kauft Bürogebäude neben Prime Tower Areal

Olten (awp) - Der grösste börsenkotierte Schweizer Immobilienkonzern Swiss Prime Site (SPS) hat sein Portfolio mit dem Kauf einer neuen Liegenschaft in Zürich-West ausgebaut. Dabei handelt es sich um das Gebäude "Fifty-One", in dem Swisscom eingemietet ist, wie SPS am Freitag mitteilte.

SPS erwirbt das Gebäude von Union Investment. Die vermietbare Fläche bietet laut Mitteilung Platz für rund 1500 Mitarbeitende und generiert einen Mietzins von rund 7 Millionen Franken pro Jahr. Die Akquisition erhöht den jährlichen FFO pro Aktie um rund 3 Rappen. Die Eigentumsübertragung ist auf den (heutigen) 1. Dezember geplant. Den Kaufpreis nennt SPS nicht.

Das 2011 erbaute Gebäude erfüllt den Angaben zufolge höchste Nachhaltigkeitsstandards und ist mit dem LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold Label zertifiziert. Folglich ordne SPS das Gebäude seinem "Green Building" Portfolio zu.

Der Kauf erfolgt den Angaben zufolge im Rahmen des Capital Recyclings mit Verkäufen von 280 Millionen Franken in 2023 sowie weiteren geplanten Verkäufen im nächsten Jahr. Dieses Jahr hat SPS bereits 16 Liegenschaften verkauft.

