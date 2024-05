Swiss Prime Site-Aktie: SPS Solutions plant Kapitalerhöhung für Akara Swiss Diversity Property Fund

Demnach soll das Kapital um maximal 51'978 neue Anteile erhöht werden, was einem Emissionsvolumen von 59,3 Millionen Franken entspricht.

Die Zeichnungsfrist der 12. Kapitalerhöhung dauert vom 6. bis 31. Mai 2024, wie die zum Immobilienkonzern SPS gehörende Gesellschaft am Freitag mitteilt. Jeweils 33 bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem neuen Anteil zum Ausgabepreis von je 1140 Franken. Die Emission werde auf einer "best effort basis" im Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt. Nicht gezeichnete Anteile würden nicht emittiert. Dabei werden die Bezugsrechte der bestehenden Anteilseigner gewahrt. Sollte es freie Bezugsrechte geben, hätten neue Investoren die Möglichkeit, am Fonds zu partizipieren.

Die Kapitalaufnahme werde vor allem für den strategiekonformen Ausbau des Portfolios eingesetzt, heisst es weiter. Es hätten bereits exklusive Transaktionsopportunitäten gesichert werden können. Zudem würden laufende Projekte finanziert sowie nach Möglichkeit die Fremdkapitalquote weiter reduziert.

Für 2023 weist der Akara Swiss Diversity Property Fund PK eine Anlagerendite von 2,63 Prozent aus. Das Gesamtanlagevermögen wird mit 2,7 Milliarden Franken angegeben. Die Mieterträge stiegen im Berichtsjahr um 13 Prozent auf 80,7 Millionen Franken.

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG und verfügt über 8,4 Milliarden Franken Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von 1,1 Milliarden.

