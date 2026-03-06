|Wandeldarlehen
|
06.03.2026 06:40:00
Swiss Prime Site-Aktie: Konditionen für grüne Wandelanleihe festgelegt
Der Immobilienkonzern Swiss Prime Site (SPS) löst ein ausstehendes Wandeldarlehen durch eine neue grüne Wandelanleihe über 350 Millionen Franken ab.
SPS verwendet das Geld teilweise für den Rückkauf eines ausstehenden Wandeldarlehens über 275 Millionen Franken. Angedient wurden 252 Millionen und damit 92 Prozent des Betrags. Den verbleibenden Betrag werde das Immobilienunternehmen gemäss den anwendbaren Bedingungen nun ebenfalls zurückkaufen.
ra/sc
Zug (awp)
