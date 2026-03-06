Swiss Prime Site-Aktie: Konditionen für grüne Wandelanleihe festgelegt

Bei dem bis 2032 laufenden Papier wurde nun der Wandlungspreis bei 179,56 Franken je Anteil festgelegt. Das entspreche einer Prämie von 24 Prozent, teilte Swiss Prime Site am Donnerstag nach Börsenschluss mit.

SPS verwendet das Geld teilweise für den Rückkauf eines ausstehenden Wandeldarlehens über 275 Millionen Franken. Angedient wurden 252 Millionen und damit 92 Prozent des Betrags. Den verbleibenden Betrag werde das Immobilienunternehmen gemäss den anwendbaren Bedingungen nun ebenfalls zurückkaufen.

ra/sc

Zug (awp)