Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’002 0.2%  SPI 16’699 0.1%  Dow 44’911 0.0%  DAX 24’378 0.8%  Euro 0.9408 -0.1%  EStoxx50 5’435 0.9%  Gold 3’345 0.3%  Bitcoin 95’845 0.1%  Dollar 0.8064 -0.2%  Öl 66.7 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swissquote1067586Swiss Re12688156Helvetia46664220Kuros32581411
Top News
Sandoz-Aktie: Trotz hohem Zolldruck keine Produktion in den USA geplant
mobilezone-Aktie: Weniger Umsatz und Betriebsgewinn im ersten Halbjahr
Tesla-Aktie im Fokus: Kundenloyalität nimmt rapide ab - was CEO Elon Musk damit zu tun hat
radicant: Digitales Konto ohne Gebühren, volle Kontrolle per Smartphone. Jetzt informieren!
David Tepper stösst NVIDIA-Aktien ab und investiert in diese KI-Aktie
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Expansion 15.08.2025 07:30:37

Swiss Prime Site-Aktie: Kauf moderner Büroliegenschaft in Lausanne

Swiss Prime Site-Aktie: Kauf moderner Büroliegenschaft in Lausanne

SPS Swiss Prime Site bleibt auf Expansionskurs.

Swiss Prime Site
113.68 CHF -0.27%
Kaufen Verkaufen
Der Immobilienkonzern kauft eine erst 2023 fertiggestellte und voll vermietete Büroimmobilie an bester Lage in Lausanne-West.

Die Netto-Mieteinnahmen des nach den neuesten Nachhaltigkeitsstandards erbauten und inmitten eines Parks gelegenen Gebäudes beliefen sich auf 4,75 Millionen Franken jährlich und seien zu 100 Prozent indexiert. Daraus ergebe sich eine Rendite von 4,0 Prozent, teilte die grösste börsennotierte Schweizer Immobiliengesellschaft am Freitag mit. Die Nutzfläche wird mit rund 14.600 Quadratmetern angegeben. Dazu kommen noch weitere 1000 Quadratmeter Aussenfläche mit Seeblick, heisst es weiter.

Die Immobilie sei an mehr als 15 renommierte Mieter mit internationaler Reichweite sowie an Forschungsinstitute vermietet. Die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit aller Mietverträge (WAULT) beträgt 20 Jahre.

Dies sei nach der Akquisition des ehemaligen Hauptsitzes des Warenprüfkonzerns SGS in Genf ein weiterer Schritt zur Realisierung der angekündigten Akquisitionspipeline, wird CEO René Zahnd in der Mitteilung zitiert. Im Rahmen dieser Akquisitionsstrategie will Swiss Prime Site bis Anfang/Mitte 2026 einen jährlichen Mietertrag von mehr als 17 Millionen erreichen. Nun habe SPS rund die Hälfte des angestrebten Mietertrags erreicht. "Bei weiteren Objekten sind wir in fortgeschrittenen Gesprächen", sagte Zahnd weiter.

Am kommenden Donnerstag wird SPS zudem über das erste Halbjahr 2025 berichten.

pre/hr

Zug (awp)

Weitere Links:

Swiss Prime Site-Aktie schwächelt: Zürcher Verwaltungsgericht gibt Rekurs zu Maag-Hallen statt
Swiss Prime Site-Aktie: Swiss Prime Anlagestiftung hat 2024 Einnahmen aus Vermietungen gesteigert
Swiss Prime Site kauft früheren SGS-Hauptsitz in Genf - Aktie gewinnt

Bildquelle: Keystone,Swiss Prime Site

Nachrichten zu Swiss Prime Site AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?