Swiss Prime Site-Aktie: Kauf moderner Büroliegenschaft in Lausanne

Der Immobilienkonzern kauft eine erst 2023 fertiggestellte und voll vermietete Büroimmobilie an bester Lage in Lausanne-West.

Die Netto-Mieteinnahmen des nach den neuesten Nachhaltigkeitsstandards erbauten und inmitten eines Parks gelegenen Gebäudes beliefen sich auf 4,75 Millionen Franken jährlich und seien zu 100 Prozent indexiert. Daraus ergebe sich eine Rendite von 4,0 Prozent, teilte die grösste börsennotierte Schweizer Immobiliengesellschaft am Freitag mit. Die Nutzfläche wird mit rund 14.600 Quadratmetern angegeben. Dazu kommen noch weitere 1000 Quadratmeter Aussenfläche mit Seeblick, heisst es weiter.

Die Immobilie sei an mehr als 15 renommierte Mieter mit internationaler Reichweite sowie an Forschungsinstitute vermietet. Die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit aller Mietverträge (WAULT) beträgt 20 Jahre.

Dies sei nach der Akquisition des ehemaligen Hauptsitzes des Warenprüfkonzerns SGS in Genf ein weiterer Schritt zur Realisierung der angekündigten Akquisitionspipeline, wird CEO René Zahnd in der Mitteilung zitiert. Im Rahmen dieser Akquisitionsstrategie will Swiss Prime Site bis Anfang/Mitte 2026 einen jährlichen Mietertrag von mehr als 17 Millionen erreichen. Nun habe SPS rund die Hälfte des angestrebten Mietertrags erreicht. "Bei weiteren Objekten sind wir in fortgeschrittenen Gesprächen", sagte Zahnd weiter.

Am kommenden Donnerstag wird SPS zudem über das erste Halbjahr 2025 berichten.

