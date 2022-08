Swiss Prime Site-Aktie im Minus: Kapital des Akara Swiss Diversity Property Fund PK soll erhöht werden

Es ist ein Emissionsvolumen von rund 100 bis 150 Millionen Franken vorgesehen.

Die Zeichnungsfrist laufe vom 24. Oktober bis 18. November 2022, teilte die Fondsleitung Swiss Prime Site Solutions am Mittwoch mit. Abgerechnet wird am 16. Dezember. Die Kapitalerhöhung erfolge unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteileigner. Zugleich könnten neue Anleger investieren. Dies ist laut weiteren Angaben die zehnte Kapitalerhöhung dieses Gefässes. Der Emissionserlös werde dazu verwendet, anstehende Immobilienprojekte zu finanzieren und in weitere Schweizer Immobilienwerte zu investieren.

Der Akara Diversity PK steht für in der Schweiz domizilierte, steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen und bestimmte Schweizer Anlagefonds offen.

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG.

Die Swiss Prime Site-Aktie notiert am Mittwoch im Schweizer Handel zeitweise 0,24 Prozent tiefer bei 83,75 Franken.

pre/rw

Zug (awp)