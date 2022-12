Swiss Prime Site-Aktie freundlich: Reto Conrad soll in Verwaltungsrat einziehen

Reto Conrad soll an der Generalversammlung vom 21. März 2023 Mario Seris ersetzen, wie es in einer Mitteilung von Swiss Prime Site vom Mittwoch heisst.

Conrad leitete zuletzt laut den Angaben bei der Coop Gruppe die Direktion Informatik, Produktion und Services (2016-2022) und war davor CFO des Unternehmens (2012 - 2016). Vor seiner Zeit bei Coop war er CFO bei BACHEM und Emmi.

Mario Seris ist gemäss Communiqué seit 2005 Mitglied des Verwaltungsrats. Er habe entschieden, sich an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen.

An der SIX zeigen sich die Swiss Prime Site-Papiere am Mittwoch zeitweise 1,15 Prozent höher bei 79,25 Franken.

rw/uh

Olten (awp)