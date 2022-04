Swiss Prime Site-Aktie etwas fester: Wincasa treibt mit Holger Blase Digitalisierung voran

Daher hat der Immobilien-Dienstleister Holger Blase zum neuen Chief Transformation Officer (CTO) ernannt.

Blase wird zugleich Mitglied der Geschäftsleitung der Gruppengesellschaft des Immobilienkonzerns SPS Swiss Prime Site. Der diplomierte Maschinenbau-Ingenieur bringe über 30 Jahre Führungserfahrung mit, heisst es in einer Mitteilung der Firma vom Donnerstag. Dabei sei er sowohl bei in- und ausländischen Firmen tätig gewesen.

Wincasa befinde sich seit rund zwei Jahren in einem Transformationsprozess, heisst es weiter. Zu den Aufgaben des CTO zählen laut Mitteilung die Umsetzung der Transformation Roadmap und deren laufende Prüfung sowie die Verwirklichung der Unternehmensmission "Convenience. Any room. Any time" sowie die Implementierung eines neuen ERP-Systems.

Wincasa bietet ihren Kunden ein Dienstleistungsportfolio entlang des gesamten Lebenszyklus von Immobilien an, von der Planung über den Bau und die Bewirtschaftung bis hin zur Revitalisierung und Repositionierung einer Liegenschaft. Wincasa bewirtschaftet mit knapp 1000 Beschäftigten rund 238'000 Objekte mit einem Anlagewert von 75,6 Milliarden Franken.

