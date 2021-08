Swiss Prime Anlagegruppe erzielt im Halbjahr eine Rekordrendite

Olten (awp) - Die Anlagegruppe "SPA Immobilien Schweiz" der Swiss Prime Anlagestiftung hat im ersten Halbjahr 2021 ein hohe Rendite erzielt. Sie kletterte auf 3,28 Prozent von 1,66 Prozent vor einem Jahr und sei so hoch wie noch nie in einer ersten Jahreshälfte ausgefallen, heisst in einer Mitteilung vom Mittwochabend.

Das Portfolio der Anlagegruppe wurde mit einigen Übernahmen ausgebaut. Dadurch erhöhte sich der Verkehrswert des Immobilienbestandes per Ende Juni auf 2,80 Milliarden Franken von den 2,31 Milliarden Franken vor Jahresfrist. Gleichzeitig habe sich der Leerstand der Immobilien auf 3,34 Prozent von zuvor 4,17 Prozent reduziert.

Dank der guten Entwicklung bei Neubauprojekten und den Erfolgen in der Vermarktung der Immobilien erfuhr das Portfolio eine deutliche Aufwertung. Insgesamt habe es sich um netto 33,8 Millionen Franken aufgewertet, heisst es. Für die Anlagegruppe werde vom 1. September bis 15. Oktober eine weitere Emission durchgeführt. Details dazu würden in Kürze mitgeteilt.

Die Ende 2020 neu lancierte Anlagegruppe "SPA Living+ Europe" lieferte im ersten Halbjahr eine Anlagerendite von 4,40 Prozent. Dabei sei mit der Akquisition von fünf Alters- und Pflegeimmobilien in Deutschland mit insgesamt 254 Apartments und 204 Pflegebetten im Bereich betreutes Wohnen eine erste Transaktion durchgeführt worden.

Der Marktwert des Portfolios beläuft sich auf 43,6 Millionen Euro. Es soll im Verlauf des Jahres weiter ausgebaut und noch diversifiziert werden, so die Mitteilung.

