Swiss Marketplace Group ernennt Jens Paul Berndt zum Technologie-Chef

Mit Jens Paul Berndt habe man eine Schlüsselrolle mit einem Wunschkandidaten besetzt, teilte die SMG am Donnerstag mit.

Berndt habe seit 2016 die Weiterentwicklung des Immobilienportals Homegate in verschiedenen Rollen massgeblich geprägt. Zunächst sei er dort ebenfalls als CTO, zuletzt in der Funktion als CEO aktiv gewesen.

Der Manager habe ursprünglich im deutschen Heilbronn medizinische Informatik studiert, so das Communiqué. Bevor er 2016 zu Homegate stiess, sei er in verschiedenen Führungsfunktionen bei der deutschen Scout24-Gruppe in Berlin und Wien tätig gewesen.

Im Joint Venture SMG wurden die ehemalige Scout24 und die TX Markets gebündelt. Nebst den Eigentümern Ringier und TX Group sind auch noch der Wachstumsinvestor General Atlantic sowie der Versicherer Mobiliar mit dabei. In der Firma wurden bekannte Online-Marktplätze wie Homegate, Ricardo, tutti.ch oder die Scout24 Gruppe gebündelt. Ein Börsengang ist längerfristig geplant.

kw/

Zürich (awp)