|
03.10.2025 19:44:08
Swiss Market Settles On Firm Note As Alcon, UBS Group Rise Sharply
(RTTNews) - The Switzerland market closed on a firm note on Friday, gaining in strength after a modestly positive start. Expectations of more monetary easing by the Federal Reserve, and optimism surrounding artificial intelligence helped keep investor sentiment fairly upbeat.
The benchmark SMI, which advanced to 12,549.06, settled with a gain of 79.99 points or 0.64% at 12,507.17.
Alcon, UBS Group and Lonza Group climbed 2.34%, 2.22% and 2.06%, respectively. Swatch Group gained nearly 2%.
Partners Group, Galderma Group, Amrize, Sandoz Group, Sika, Richemont, Novartis and Straumann Holding closed higher by 1 to 1.6%.
Holcim declined nearly 3%. VAT Group drifted down 1.15%, while Lindt & Spruengli lost about 0.8%. Nestle and Schindler Ps also closed weak.
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.
Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinshoffnung: SMI geht fester ins Wochenende -- DAX schliesst knapp im Minus -- Dow mit Rekord -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Freitagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite. Der deutsche Aktienmarkt drehte unterdessen ins Minus. Der Dow erreicht ein neues Rekordhoch. Die Börsen in Fernost schlugen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}