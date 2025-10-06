Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’551 0.4%  SPI 17’292 0.5%  Dow 46’709 -0.1%  DAX 24’378 0.0%  Euro 0.9316 -0.3%  EStoxx50 5’629 -0.4%  Gold 3’955 1.8%  Bitcoin 99’617 1.2%  Dollar 0.7953 -0.2%  Öl 65.6 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So lukrativ wäre eine Ethereum Classic-Investition von vor 5 Jahren gewesen
So lohnend wäre eine Investition in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren gewesen
September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nike-Aktie
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning steigt mit TELO Trucks in den Markt für E-Pickups ein
Warnung vor Blase: Wells Fargo empfiehlt trotzdem KI-Aktien um NVIDIA und Co.
Suche...
200.- Saxo-Deal
06.10.2025 19:13:17

Swiss Market Settles Modestly Higher

(RTTNews) - After swinging between gains and losses till around noon, the Switzerland market gained in strength as the session progressed on Monday and eventually settled modestly higher.

The benchmark SMI closed up by 44.19 points or 0.35% at 12,551.36.

VAT Group rallied 5.43%. Sandoz Group and Swiss Re gained 3.65% and 3.16%, respectively.

Swiss Life Holding, Galderma Group, Logitech International, Sonova and Zurich Insurance gained 1 to 1.6%.

Richemont ended 1.86% down. Swatch Group closed lower by about 1.2%. Schindler Ps, Sika and Givaudan lost 0.4 to 0.7%.

Data from the State for Economic Affairs, or SECO, said Switzerland's unemployment rate held steady in September after rising slightly in the previous month.

The unadjusted unemployment rate stood at 2.8% in September, the same as in August. In the corresponding month last year, the jobless rate was 2.4%.

The youth unemployment rate, which is applied to the 15-24 age group, also held steady at 3.2%.

Data also showed that the seasonally adjusted jobless rate rose to 3% from 2.9%.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

18:18 Logo WHS AMD Aktienanalyse: AI-Wachstum, MI350 & Intel-News! Mega-Chance für Advanced Micro Devices?
16:31 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hausse nährt die Hausse
14:40 Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
09:45 Marktüberblick: Nikkei 225 nach Takaichi-Wahl im Rallymodus
09:10 SMI nimmt Rekordhoch ins Visier
02.10.25 Oracle vom Cloudgeschäft beflügelt
02.10.25 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’056.67 19.45 UBSIIU
Short 13’318.17 13.78 O5UBSU
Short 13’828.58 8.83 UFLBSU
SMI-Kurs: 12’551.36 06.10.2025 17:30:44
Long 12’011.46 19.30 SZEBLU
Long 11’710.13 13.20 SWFBJU
Long 11’248.74 8.96 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Neue Rekorde in Sicht? Rheinmetall-, RENK- und HENSOLDT-Aktien im Anlegerfokus
Plug Power-Aktie schiesst nach Analysten-Upgrade hoch - Ballard Power und NEL profitieren mit
Neues Allzeithoch: DroneShield-Aktie setzt Rally mit starkem Kurssprung fort
Deutsche Bank wird für Goldpreis 2026 optimistischer
OpenAI entfacht Börsenfieber: AMD-Aktie schiesst kräftig in die Höhe
Globale Schuldenkrise: So schätzt Ray Dalio die Rolle von Gold und Krypto ein
Daimler Truck plant wohl Lieferung von 1'000 Militär-Lkw an Ukraine - Aktie fällt
SMI schliesslich fester -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich, Rekord in Japan
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}