|
22.10.2025 20:10:12
Swiss Market Ends Slightly Weak
(RTTNews) - The Switzerland market edged down marginally on Wednesday after a cautious session, as investors looked for directional clues.
The benchmark SMI ended down by 8.27 points or 0.07% at 12,614.43, after scaling a low of 12,622.70 and a high of 12,626.91 intraday.
VAT Group ended down by 3.5%. ABB and Sandoz Group closed lower by 1.44% and 1.25%, respectively.
Nestle, Logitech International, Galderma Group, Kuehne + Nagel, Swisscom, Givaudan, Amrize and Lindt & Spruengli lost 0.4 to 0.9%.
Sonova climbed nearly 1.5%. Alcon, Holcim, Straumann Holding, Geberit, Zurich Insurance Group, Schindler Ps, SGS and Swiss Re gained 0.7 to 1.1%.
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Iberdrola
✅ Interactive Brokers
✅ Swiss Life Holding
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesslich kaum verändert -- DAX schließt im Minus -- Wall Street fällt -- Asien Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zur Wochenmitte seitwärts, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckte. Auch die Wall Street zeigt sich mit Abgaben. Die Börsen in Fernost notierten am Mittwoch im Minus.