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24.03.2026 19:22:10
Swiss Market Ends On Firm Note
(RTTNews) - Despite a couple of brief spells in negative territory on Tuesday, first around mid-morning and then around mid-afternoon, the Switzerland market closed on a firm note on Tuesday, as buying at a few counters gathered momentum in the last couple of hours of the day's session.
Worries about Middle East tensions weighed a bit, but investors appeared keen on picking up select stocks at reduced valuations.
The benchmark SMI closed up by 126.26 points or 1.02% at 12,515.94, after scaling a low of 12,352.46 and a high of 12,537.62 intraday.
Straumann Holding climbed 5.7%. Kuehne + Nagel, Nestle and Logitech International gained 2.35%, 2.18% and 2.1%, respectively.
Lonza Group, Sonovia, Holcim, Sika, Swisscom and Amrize gained 1.6%-2%. Lindt & Spruengli, Novartis, ABB, Zurich Insurance, Helvetia Baloise Holding, Julius Baer, Galderma Group, Alcon and Roche Holding also closed with notable gains.
Givaudan ended down by about 1.1%. UBS Group, SGS and VAT Group closed modestly lower.
Data from Swiss National Bank showed Switzerland's current account surplus narrowed sharply to CHF 7.0 billion in the fourth quarter of 2025, down from CHF 23.5 billion in the same period a year earlier, and marking the smallest figure in two years, due to a sharp fall in goods surplus to CHF 15.2 billion from CHF 29.1 billion the fourth quarter of the previous year.
US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten
Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.
Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht
Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.
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