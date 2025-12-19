|
19.12.2025 19:20:45
Swiss Market Ends Modestly Higher As Stocks Rise In The Final Hour
(RTTNews) - After some positive moments till about an hour after the opening bell Friday morning, and a subsequent long spell in negative territory, the Swiss market climbed higher in the final hour to close on a firm note.
The benchmark SMI settled with a gain of 35.77 points or 0.27% at 13,171.85.
Roche Holding climbed 1.88%. Julius Baer, ABB, Zurich Insurance, Swisscom, Holcim and Novartis gained 0.7 to 1%. Swiss Re and Lonza Group posted modest gains.
Logitech International ended nearly 2% down. Amrize drifted down 1.7%, while Nestle, Swatch Group, Galderma Group and Partners closed weak by 1 to 1.4%.
Data from the Swiss National Bank showed Switzerland's current account surplus widened sharply to CHF 15.4 billion in the third quarter of 2025 from CHF 7.6 billion in the same period of the previous year. The primary income deficit saw improvement, narrowing to CHF 3.3 billion from CHF 9.9 billion, while the secondary income shortfall decreased to CHF 1.2 billion from CHF 5.4 billion a year earlier.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich freundlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legt deutlich zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.