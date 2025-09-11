Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’293 0.6%  SPI 17’048 0.6%  Dow 46’091 1.3%  DAX 23’704 0.3%  Euro 0.9341 -0.1%  EStoxx50 5’387 0.5%  Gold 3’636 -0.1%  Bitcoin 91’203 0.2%  Dollar 0.7960 -0.4%  Öl 66.4 -1.8% 
Fed am Limit: Experten halten Bitcoinkurs von 2 Millionen US-Dollar für möglich
So sollte NVIDIA seinen Milliarden-Cashberg einsetzen: Das sagen Experten
SHL-Aktie hebt ab: SHL weitet Verlust im Halbjahr aus - Kapitalerhöhung geplant
Covestro-Deal: Adnoc stimmt EU-Bedingungen offenbar zu - Aktie stark
Teilverlust nach Kursplus: Siemens Energy-Aktie im Fokus
11.09.2025 19:38:13

Swiss Market Ends Moderately Higher

(RTTNews) - The Switzerland market closed on a firm note on Thursday with several stocks gaining good ground in positive territory thanks to sustained buying support.

Investors digested the European Central Bank's decision to leave interest rate unchanged. The mood remained bullish amid expectations of a rate cut by the Federal Reserve next Wednesday.

The benchmark SMI closed with a gain of 75.26 points or 0.62% at 12,292.72. The index, which stayed positive right through the day's trading session, moved between 12,239.15 and 12,304.81.

Amrize, the top gainer in the SMI index, surged 3.6%. Holcim climbed about 3.4%, while VAT Group and Swatch Group gained about 2.5% and 2.35%, respectively.

UBS Group, Novartis, Partners Group, Schindler Ps, Roche Holding and SGS gained 0.8 to 1.25%. Sika, Kuehne + Nagel, Richemont and Sonova also ended on a firm note.

The market breadth was positive. Out of 219 stocks traded in the session, 135 stocks closed higher, and 64 stocks ended weak, while 20 stocks closed unchanged.

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS Oracle Aktie: 500 Mrd $ Cloud-Aufträge & +30 % Kurssprung – Der heimliche Gewinner des KI-Booms?
12:37 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Barry Callebaut AG
10:34 UBS Logo UBS KeyInvest: Streaming - Stimmungsvolle Unterhaltung / Chemie-Industrie - Auf Bodensuche
10:32 The Kraft Heinz Company teilt sich auf
09:46 SMI setzt Konsolidierung fort
09:04 Marktüberblick: Nikkei 225 markiert Rekordhoch
09.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Swiss Life, Swisscom, UBS
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’796.19 19.34 BVKSPU
Short 13’068.47 13.50 BDKS2U
Short 13’543.17 8.84 U2TBSU
SMI-Kurs: 12’292.72 11.09.2025 17:31:10
Long 11’752.70 18.90 SG1BPU
Long 11’496.90 13.50 BO0SVU
Long 11’026.71 8.97 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Donnerstagmittag an
Anleger warten auf Impulse: Goldpreis korrigiert nach Rekordständen
EZB-Zinsentscheid: SMI und DAX beenden Handel fester -- Schlussendlich Gewinne in Asien - Börse in Japan mit Allzeithoch
Idorsia-Aktie unverändert: Idorsia legt neue Analysen zu Schlafmittel Daridorexant vor
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Strategische Investition in Quantencomputing-Startup QuEra
SMG-Aktie: SMG treibt Börsengang voran - 4,5 Milliarden Marktkapitalisierung angestrebt
DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 10 Jahren verdient
Synopsys präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Opendoor-Aktie schiesst nach oben: Neuer CEO und Zinssenkungshoffnungen treiben den Kurs

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
