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26.05.2026 19:40:11

Swiss Market Ends Marginally Up

(RTTNews) - The Switzerland market, which had an extended weekend, closed marginally up on Tuesday after staying positive right through the day's session, perhaps catching up with most of the markets that had scored gains in the previous session.

Global markets firmed up on Monday amid optimism about a quick U.S.-Iran peace deal. However, the mood changed today as peace hopes faded a bit following U.S. military launching a few strikes on Iranian targets, and Tehran preparing to retaliate.

Switzerland's benchmark SMI ended with a gain of 22.47 points or 0.17% at 13,525.68. The index, which advanced to 13,634.73 in early trades, dropped to a low of 13,503.21 intraday.

Julius Baer gained nearly 3%. Holcim climbed 2.14%, while Sika and Amrize gained 1.77% and 1.56%, respectively.

ABB, Swiss Life Holding and Richemont gained 1.25%-1.35%. UBS Group, Nestle, Helvetia Baloise Holding, Schindler Ps and Sandoz Group posted moderate gains.

Lindt & Spruengli fell 2.17%. Swisscom drifted down 1.18%. Roche, Novartis, Sonova, Givaudan, Alcon, Partners Group and SGS shed 0.4%-1%.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’089.66 19.57 BYRSDU
Short 14’384.81 13.71 SQEBJU
Short 14’932.50 8.77 SJ1B5U
SMI-Kurs: 13’541.89 26.05.2026 17:30:00
Long 12’962.34 19.02 S5BOUU
Long 12’698.99 13.92 BSU9TU
Long 12’134.35 8.83 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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