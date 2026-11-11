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11.11.2026 07:24:41
Swiss Life steigert Prämieneinnahmen - weniger Neugeld im Asset Management
Der Versicherungskonzern Swiss Life hat in den ersten neun Monaten 2026 sowohl die Prämieneinnahmen als auch die Fee-Erträge gesteigert. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in der Schweiz. Im Asset Management gingen dagegen die Nettoneugeldzuflüsse deutlich zurück.
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Analysen zu Swiss Life AG (N)
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Swiss Life am 11.11.2026
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