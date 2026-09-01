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01.09.2026 07:16:20

Swiss Life steigert Gewinn und streicht 600 Stellen

Swiss Life
919.26 CHF 0.69%
Kaufen Verkaufen
Swiss Life hat im ersten Halbjahr 2026 mehr verdient und will weitere eigene Aktien zurückkaufen. Gleichzeitig kündigt der Lebensversicherer ein Sparprogramm an: Bis Ende 2028 sollen rund 600 Stellen wegfallen. Etwa die Hälfte davon betrifft die Schweiz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch

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