Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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01.09.2026 07:16:20
Swiss Life steigert Gewinn und streicht 600 Stellen
Swiss LifeSwiss Life hat im ersten Halbjahr 2026 mehr verdient und will weitere eigene Aktien zurückkaufen. Gleichzeitig kündigt der Lebensversicherer ein Sparprogramm an: Bis Ende 2028 sollen rund 600 Stellen wegfallen. Etwa die Hälfte davon betrifft die Schweiz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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