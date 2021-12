Swiss Life startet am 6. Dezember mit geplantem Aktienrückkauf - Aktie steigt

Das Programm, mit dem maximal Aktien im Wert von 1 Milliarde Franken erworben werden, läuft bis maximal am 31. Mai 2023, wie aus einem am Freitag publizierten Inserat hervorgeht.

Der Versicherer wird die eigenen Aktien an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange auf einer zweiten Handelslinie erwerben mit dem Zweck der Kapitalherabsetzung. Die ungefähre Dauer sowie die Höhe des Aktienrückkaufs waren bereits am Investorentag von Ende November kommuniziert worden.

Auf Basis des Schlusskurses der Aktie vom 1. Dezember 2021 würde Swiss Life maximal 1'895'375 Namenaktien oder maximal 6,01 Prozent des Aktienkapitals zurückkaufen, heisst es im Inserat weiter. Aufgrund der zukünftigen Kursentwicklung dürfte die Zahl der effektiv zurückgekauften Titel allerdings abweichen.

Die Swiss Life-Aktien gewinnen an der SIX derzeit 2,12 Prozent auf 538,40 Franken.

mk/uh

Zürich (awp)