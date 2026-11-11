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11.11.2026 07:00:15
Swiss Life setzt Wachstumskurs fort: höhere Fee-Erträge und Prämieneinnahmen in den ersten neun Monaten 2026
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Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Zürich, 11. November 2026
«Swiss Life hat im dritten Quartal 2026 die positive Entwicklung aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt», sagt Matthias Aellig, Group CEO von Swiss Life. «Wir haben das Fee-Geschäft in allen Divisionen weiter ausgebaut, mit starken Beiträgen aus unseren eigenen Beraterkanälen, eigenen und fremden Produkten und Dienstleistungen sowie von Asset Managers. Zudem verzeichneten wir ein erfreuliches Wachstum bei den Prämieneinnahmen und konnten die verwalteten Vermögen im Drittkundengeschäft markant steigern. Mit unserem Unternehmensprogramm ‹Swiss Life 2027› sind wir gut auf Kurs, die finanziellen Zielsetzungen zu erreichen.»
Swiss Life konnte das Fee-Geschäft in den ersten neun Monaten 2026 weiter ausbauen und erzielte Fee-Erträge von insgesamt CHF 2,04 Milliarden (Vorjahresperiode: CHF 1,91 Milliarden). Das Wachstum von 8% in lokaler Währung ist auf die eigenen Beraterkanäle (+13%), eigene und fremde Produkte und Dienstleistungen (+9%) sowie Swiss Life Asset Managers (+7%) zurückzuführen. Die Prämieneinnahmen stiegen in lokaler Währung um 8% auf CHF 17,4 Milliarden (Vorjahresperiode: CHF 16,3 Milliarden).
Im Heimmarkt Schweiz erzielte Swiss Life Prämieneinnahmen von CHF 9,4 Milliarden. Der Anstieg von 15% ist auf besonders hohe Einmalprämien im Geschäft mit der beruflichen Vorsorge zurückzuführen. Die im teilautonomen Geschäft verwalteten Vermögen betrugen per Ende September 2026 CHF 8,7 Milliarden (31. Dezember 2025: CHF 8,4 Milliarden). Die Fee-Erträge erhöhten sich um 9% auf CHF 289 Millionen. In Frankreich konnten die Prämieneinnahmen um 4% auf EUR 6,1 Milliarden gesteigert werden. Im Lebengeschäft stiegen die Prämien um 6%, wobei der hohe Anteil anteilgebundener Lösungen (72%) den Fokus auf diesen Produkten widerspiegelt. Die Fee-Erträge erhöhten sich um 12% auf EUR 493 Millionen. In Deutschland stiegen die Prämieneinnahmen um 2% auf EUR 1,1 Milliarden. Die Fee-Erträge erhöhten sich um 17% auf EUR 744 Millionen, einschliesslich des Beitrags der TELIS Gruppe für den Dreimonatszeitraum von Juli bis September 2026. Ohne TELIS lag das Wachstum bei 10%. In der Markteinheit International sanken die Prämieneinnahmen um 7% auf EUR 1,5 Milliarden. Die Fee-Erträge kamen auf EUR 286 Millionen zu stehen, ein Plus von 2%.
Bei Swiss Life Asset Managers stiegen die verwalteten Vermögen im Drittkundengeschäft (TPAM) um 10% auf CHF 161 Milliarden per Ende September 2026 (31. Dezember 2025: CHF 146 Milliarden). Die Nettoneugeldzuflüsse im TPAM-Geschäft betrugen in den ersten neun Monaten 2026 CHF 8,5 Milliarden, dies im Vergleich zu einer aussergewöhnlich hohen Vorjahresperiode (CHF 15,0 Milliarden). Swiss Life Asset Managers erwirtschaftete Gesamterträge in der Höhe von CHF 789 Millionen (Vorjahresperiode: CHF 742 Millionen). Das TPAM-Geschäft leistete dazu einen Beitrag von CHF 526 Millionen (Vorjahresperiode: CHF 479 Millionen). Das Wachstum ist auf wiederkehrende und nicht wiederkehrende Kommissionserträge zurückzuführen und wurde durch tiefere Nettoerträge aus der Immobilienprojektentwicklung teilweise geschmälert.
Swiss Life verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 direkte Anlageerträge in der Höhe von CHF 2,96 Milliarden (Vorjahresperiode: CHF 3,13 Milliarden). Die nicht annualisierte direkte Anlagerendite lag bei 2,1% (Vorjahresperiode: 2,2%). Per 30. September 2026 geht Swiss Life von einer SST-Quote von rund 205% aus. Damit liegt die Solvenzquote oberhalb der strategischen Ambition von 140 bis 190%.
Wie beim Halbjahresabschluss im September 2026 angekündigt, startete Swiss Life am 1. Oktober 2026 ein neues Aktienrückkaufprogramm in der Höhe von CHF 250 Millionen. Das Programm läuft bis Ende März 2027.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Life Holding AG
|General-Guisan-Quai 40
|8022 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41432843311
|E-Mail:
|investor.rel@swisslife.ch
|Internet:
|www.swisslife.com
|ISIN:
|CH0014852781
|Valorennummer:
|1485278
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
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|Ende der Mitteilung
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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