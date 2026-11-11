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11.11.2026 07:00:15

Swiss Life setzt Wachstumskurs fort: höhere Fee-Erträge und Prämieneinnahmen in den ersten neun Monaten 2026

Swiss Life
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Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Swiss Life setzt Wachstumskurs fort: höhere Fee-Erträge und Prämieneinnahmen in den ersten neun Monaten 2026

11.11.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Zürich, 11. November 2026
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

  • Fee-Erträge: CHF 2,04 Milliarden (+8% in lokaler Währung)
  • Prämieneinnahmen: CHF 17,4 Milliarden (+8% in lokaler Währung)
  • Direkte Anlageerträge: CHF 2,96 Milliarden (Vorjahresperiode: CHF 3,13 Milliarden)
  • TPAM: Nettoneugeldzuflüsse: CHF 8,5 Milliarden; verwaltete Vermögen: CHF 161 Milliarden (30. September 2026)
  • SST-Quote per 30. September 2026: rund 205% (31. Dezember 2025: 213%)

«Swiss Life hat im dritten Quartal 2026 die positive Entwicklung aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt», sagt Matthias Aellig, Group CEO von Swiss Life. «Wir haben das Fee-Geschäft in allen Divisionen weiter ausgebaut, mit starken Beiträgen aus unseren eigenen Beraterkanälen, eigenen und fremden Produkten und Dienstleistungen sowie von Asset Managers. Zudem verzeichneten wir ein erfreuliches Wachstum bei den Prämieneinnahmen und konnten die verwalteten Vermögen im Drittkundengeschäft markant steigern. Mit unserem Unternehmensprogramm ‹Swiss Life 2027› sind wir gut auf Kurs, die finanziellen Zielsetzungen zu erreichen.»
 

Swiss Life konnte das Fee-Geschäft in den ersten neun Monaten 2026 weiter ausbauen und erzielte Fee-Erträge von insgesamt CHF 2,04 Milliarden (Vorjahresperiode: CHF 1,91 Milliarden). Das Wachstum von 8% in lokaler Währung ist auf die eigenen Beraterkanäle (+13%), eigene und fremde Produkte und Dienstleistungen (+9%) sowie Swiss Life Asset Managers (+7%) zurückzuführen. Die Prämieneinnahmen stiegen in lokaler Währung um 8% auf CHF 17,4 Milliarden (Vorjahresperiode: CHF 16,3 Milliarden).
 

Im Heimmarkt Schweiz erzielte Swiss Life Prämieneinnahmen von CHF 9,4 Milliarden. Der Anstieg von 15% ist auf besonders hohe Einmalprämien im Geschäft mit der beruflichen Vorsorge zurückzuführen. Die im teilautonomen Geschäft verwalteten Vermögen betrugen per Ende September 2026 CHF 8,7 Milliarden (31. Dezember 2025: CHF 8,4 Milliarden). Die Fee-Erträge erhöhten sich um 9% auf CHF 289 Millionen. In Frankreich konnten die Prämieneinnahmen um 4% auf EUR 6,1 Milliarden gesteigert werden. Im Lebengeschäft stiegen die Prämien um 6%, wobei der hohe Anteil anteilgebundener Lösungen (72%) den Fokus auf diesen Produkten widerspiegelt. Die Fee-Erträge erhöhten sich um 12% auf EUR 493 Millionen. In Deutschland stiegen die Prämieneinnahmen um 2% auf EUR 1,1 Milliarden. Die Fee-Erträge erhöhten sich um 17% auf EUR 744 Millionen, einschliesslich des Beitrags der TELIS Gruppe für den Dreimonatszeitraum von Juli bis September 2026. Ohne TELIS lag das Wachstum bei 10%. In der Markteinheit International sanken die Prämieneinnahmen um 7% auf EUR 1,5 Milliarden. Die Fee-Erträge kamen auf EUR 286 Millionen zu stehen, ein Plus von 2%.
 

Bei Swiss Life Asset Managers stiegen die verwalteten Vermögen im Drittkundengeschäft (TPAM) um 10% auf CHF 161 Milliarden per Ende September 2026 (31. Dezember 2025: CHF 146 Milliarden). Die Nettoneugeldzuflüsse im TPAM-Geschäft betrugen in den ersten neun Monaten 2026 CHF 8,5 Milliarden, dies im Vergleich zu einer aussergewöhnlich hohen Vorjahresperiode (CHF 15,0 Milliarden). Swiss Life Asset Managers erwirtschaftete Gesamterträge in der Höhe von CHF 789 Millionen (Vorjahresperiode: CHF 742 Millionen). Das TPAM-Geschäft leistete dazu einen Beitrag von CHF 526 Millionen (Vorjahresperiode: CHF 479 Millionen). Das Wachstum ist auf wiederkehrende und nicht wiederkehrende Kommissionserträge zurückzuführen und wurde durch tiefere Nettoerträge aus der Immobilienprojektentwicklung teilweise geschmälert.
 

Swiss Life verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 direkte Anlageerträge in der Höhe von CHF 2,96 Milliarden (Vorjahresperiode: CHF 3,13 Milliarden). Die nicht annualisierte direkte Anlagerendite lag bei 2,1% (Vorjahresperiode: 2,2%). Per 30. September 2026 geht Swiss Life von einer SST-Quote von rund 205% aus. Damit liegt die Solvenzquote oberhalb der strategischen Ambition von 140 bis 190%.
 

Wie beim Halbjahresabschluss im September 2026 angekündigt, startete Swiss Life am 1. Oktober 2026 ein neues Aktienrückkaufprogramm in der Höhe von CHF 250 Millionen. Das Programm läuft bis Ende März 2027.
 

Investorentag 2027
Swiss Life wird am 1. Dezember 2027 im Rahmen eines Investorentages das neue Unternehmensprogramm mit den strategischen und finanziellen Zielsetzungen für die nächsten drei Jahre vorstellen.
 

Telefonkonferenz für Analysten und Investoren
Heute um 9 Uhr (MEZ) findet für Finanzanalysten und Investoren eine Telefonkonferenz mit Matthias Aellig, Group CEO, und Marco Gerussi, Group CFO, in englischer Sprache statt. Zudem steht auf der Website ein Audio-Webcast zur Verfügung. Sämtliche Unterlagen zum Abschluss finden Sie online unter www.swisslife.com.
 

Einwahlnummer Europa: +41 (0) 58 310 50 00

Einwahlnummer UK: +44 (0) 203 059 58 63

Einwahlnummer USA: +1 (1) 631 570 56 13

 

Kennzahlen per 30.09.2026

Basis IFRS, ungeprüft

9M 2026

9M 2025

Veränderung
(in Prozent)

Veränderung
(in lokaler Währung)

Gruppe1 (Mio. CHF)

 

 

 

 
  • Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen

17 436

16 266

+7%

+8%
  • Fee-Erträge;
    davon Asset Managers
    davon eigene Beraterkanäle
    davon eigene und fremde Produkte und Dienstleistungen

2 042
769
938
841

1 910
719
848
779

+7%
+7%
+11%
+8%

+8%
+7%
+13%
+9%

Zu den Geschäftseinheiten

Schweiz (Mio. CHF)

 

 

 

 
  • Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen

9 424

8 199

+15%

 
  • Fee-Erträge

289

265

+9%

 

Frankreich (Mio. EUR)

 

 

 

 
  • Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen

6 103

5 894

+4%

 
  • Fee-Erträge

493

439

+12%

 

Deutschland (Mio. EUR)

 

 

 

 
  • Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen

1 136

1 115

+2%

 
  • Fee-Erträge

744

634

+17%

 

International (Mio. EUR)

 

 

 

 
  • Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen

1 494

1 612

-7%

 
  • Fee-Erträge

286

282

+2%

 

Asset Managers (Mio. CHF)

 

 

 

 
  • Gesamterträge2;
    davon TPAM3

789
526

742
479

+6%
+10%


 
  • Nettoneugelder TPAM

8 470

15 028

-44%

 
  • Verwaltete Vermögen TPAM

160 676

145 7074

+10%

 

1 Die verbuchten Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltenen Einlagen der Gruppe beinhalten Eliminationen; die Fee-Erträge der Gruppe beinhalten das Segment Other und Eliminationen.

2 Kommissions- und übrige Nettoerträge (einschliesslich Nettoerträgen aus Immobilienprojektentwicklung)

3 Anteil der gesamten nicht wiederkehrenden Erträge von TPAM von 12% in 9M 2026 und 11% in 9M 2025

4 Per 31. Dezember 2025


Auskunft

Media Relations
Telefon +41 43 284 77 77
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Swiss Life-Gruppe
Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an. 

Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus, TELIS und Chase de Vere vermitteln ihren Kundinnen und Kunden auch passende Produkte von Partnerunternehmen. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten. 

Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch verschiedene Tochtergesellschaften. Die Gruppe beschäftigt rund 11 000 Mitarbeitende und verfügt über ein Vertriebsnetz mit über 20 000 Beraterinnen und Beratern.

Swiss+Life.jpg

Unternehmensfilm von Swiss Life

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Diese Publikation enthält spezifische in die Zukunft gerichtete Aussagen, wie etwa Aussagen, die die Begriffe «glauben», «voraussetzen», «erwarten» oder ähnliche Begriffe enthalten. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen können naturgemäss mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiteren wichtigen Faktoren verbunden sein. Diese können dazu führen, dass die Ergebnisse, Entwicklungen und Erwartungen von Swiss Life deutlich von denjenigen abweichen, die explizit oder implizit in den vorliegenden, zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Angesichts dieser Ungewissheiten wird der Leser darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Prognosen handelt, die nicht überbewertet werden sollten. Weder Swiss Life noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeitenden oder externen Berater oder andere Personen, die mit Swiss Life verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zu ihr stehen, geben ausdrückliche oder implizite Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben. Swiss Life und die genannten Personen haften in keinem Fall für Verluste, die sich direkt oder indirekt aus der Weiterverwendung der vorliegenden Angaben ergeben. Ausserdem ist Swiss Life nicht verpflichtet, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu verändern oder sie an neue Informationen, zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Ähnliches anzupassen.


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Life Holding AG
General-Guisan-Quai 40
8022 Zürich
Schweiz
Telefon: +41432843311
E-Mail: investor.rel@swisslife.ch
Internet: www.swisslife.com
ISIN: CH0014852781
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EQS News ID: 2432262

 
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