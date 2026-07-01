Swiss Life schliesst Übernahme der Telis Group in Deutschland ab - Aktie im Blick

Der Schweizer Versicherungskonzern hatte die Akquisition des Finanzberatungsunternehmens mit Sitz in Regensburg im Mai angekündigt.

Die Telis Gruppe gehören laut der Mitteilung der Swiss Life vom Mittwoch rund 1800 zertifizierte Beraterinnen und Berater. Sie umfasst unter anderem die Telis Finanz, die Deutsche Maklerforum AG (DMF) sowie die DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG. Die Marken und die Unabhängigkeit der Telis Group sollen erhalten bleiben.

Mit dem Zukauf will Swiss Life Deutschland laut der Mitteilung seine Position als führender Finanzberater in Deutschland mit rund 8000 zertifizierten Beratern und einem jährlichen Honorarumsatz von über 1 Milliarde Euro festigen. Zum Übernahmepreis hatte der Versicherungskonzern keine Angaben gemacht.

awp-robot/tp

Zürich (awp)