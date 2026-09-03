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Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781

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03.09.2026 17:45:13

Swiss Life platziert erfolgreich eine Hybridanleihe in Höhe von EUR 600 Millionen

Swiss Life
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Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
Swiss Life platziert erfolgreich eine Hybridanleihe in Höhe von EUR 600 Millionen

03.09.2026 / 17:45 CET/CEST

Zürich, 3. September 2026

Swiss Life platzierte heute erfolgreich eine Hybridanleihe in Höhe von EUR 600 Millionen mit Laufzeit bis 2046 und erstem optionalem Rückzahlungstermin im September 2036 (Zins bis zum ersten Rückzahlungstermin: 4.75%). Die Anleihe wurde bei Investoren im europäischen Markt platziert. Die Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich potenzieller zukünftiger Refinanzierungen ausstehender Instrumente.


Allgemeine Hinweise

Diese Veröffentlichung dient lediglich der Berichterstattung. Sämtliche der oben erwähnten Anleihen wurden platziert, und diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Anleihen oder anderen Wertpapieren der Swiss Life Holding AG oder ihrer Tochtergesellschaften dar. Auch ist sie weder (i) ein Prospekt im Sinne des Schweizer Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) noch (ii) ein Prospekt oder Nachtrag zu einem Prospekt gemäss der Verordnung (EU) 2107/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017, in der jeweils gültigen Fassung (EU Prospektverordnung) oder gemäss der in England geltenden Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024.

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Swiss Life-Gruppe
Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an. 

Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus, TELIS und Chase de Vere vermitteln ihren Kundinnen und Kunden auch passende Produkte von Partnerunternehmen. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten. 

Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch verschiedene Tochtergesellschaften. Die Gruppe beschäftigt rund 11 000 Mitarbeitende und verfügt über ein Vertriebsnetz mit über 20 000 Beraterinnen und Beratern.

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Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Diese Publikation enthält spezifische in die Zukunft gerichtete Aussagen, wie etwa Aussagen, die die Begriffe «glauben», «voraussetzen», «erwarten» oder ähnliche Begriffe enthalten. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen können naturgemäss mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiteren wichtigen Faktoren verbunden sein. Diese können dazu führen, dass die Ergebnisse, Entwicklungen und Erwartungen von Swiss Life deutlich von denjenigen abweichen, die explizit oder implizit in den vorliegenden, zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Angesichts dieser Ungewissheiten wird der Leser darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Prognosen handelt, die nicht überbewertet werden sollten. Weder Swiss Life noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeitenden oder externen Berater oder andere Personen, die mit Swiss Life verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zu ihr stehen, geben ausdrückliche oder implizite Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben. Swiss Life und die genannten Personen haften in keinem Fall für Verluste, die sich direkt oder indirekt aus der Weiterverwendung der vorliegenden Angaben ergeben. Ausserdem ist Swiss Life nicht verpflichtet, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu verändern oder sie an neue Informationen, zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Ähnliches anzupassen.


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Life Holding AG
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