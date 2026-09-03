Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.09.2026 17:45:13
Swiss Life platziert erfolgreich eine Hybridanleihe in Höhe von EUR 600 Millionen
|
Swiss Life Holding AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
Zürich, 3. September 2026
Swiss Life platzierte heute erfolgreich eine Hybridanleihe in Höhe von EUR 600 Millionen mit Laufzeit bis 2046 und erstem optionalem Rückzahlungstermin im September 2036 (Zins bis zum ersten Rückzahlungstermin: 4.75%). Die Anleihe wurde bei Investoren im europäischen Markt platziert. Die Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich potenzieller zukünftiger Refinanzierungen ausstehender Instrumente.
Swiss Life-Gruppe
Unternehmensfilm von Swiss Life
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Life Holding AG
|General-Guisan-Quai 40
|8022 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41432843311
|E-Mail:
|investor.rel@swisslife.ch
|Internet:
|www.swisslife.com
|ISIN:
|CH0014852781
|Valorennummer:
|1485278
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2393616
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2393616 03.09.2026 CET/CEST
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
17:58
|Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SLI letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
17:45
|Swiss Life platziert erfolgreich eine Hybridanleihe in Höhe von EUR 600 Millionen (EQS Group)
|
16:29
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
12:29
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life macht am Mittag Boden gut (finanzen.ch)
|
09:29
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life zeigt sich am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Life AG (N)
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester aus dem Handel -- DAX schliesst über 26'000er-Marke -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Donnerstag mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An der Wall Street wurden Zuschläge verbucht. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.