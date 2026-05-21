Swiss Life kauft deutschen Finanzberater Telis zu

Zürich (awp) - Die Swiss Life baut die Finanzberatung in Deutschland aus. Dazu erwirbt der Konzern die in der Finanz-, Vorsorge- und Vermögensberatung tätige Telis Gruppe mit Sitz in Regensburg.

Mit Telis und deren rund 1800 Beraterinnen und Beratern werde die Position in Deutschland gefestigt, teilte der Finanzkonzern am Donnerstag anlässlich der Publikation von Zahlen zum ersten Quartal mit.

Swiss Life will die Übernahme laut den Angaben nach Erhalt aller behördlichen Zustimmungen bis im dritten Quartal vollziehen. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

"Wir sind der Überzeugung, dass qualifizierte und digital bestmöglich unterstützte persönliche Finanzberatung für unsere Zielgruppen unerlässlich und damit ein Wachstumsmarkt bleibt", wird Dirk von der Crone, Chef des Deutschland-Geschäfts der Swiss Life in der Mitteilung zitiert.

Mit Telis wächst die Beraterzahl der Swiss Life auf rund 8000 an und die jährlichen Fee-Erträge rücken über die Marke von einer Milliarde Euro vor. Im Besitz der Swiss Life sollen laut der Mitteilung die Marken und die vertriebliche Eigenständigkeit von Telis bewahrt werden.

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