Swiss Life Deutschland wird europäische Aktiengesellschaft

Garching/Zürich (awp international) - Der Lebensversicherer Swiss Life gründet für ihr deutsches Geschäft eine eigene Aktiengesellschaft nach europäischem Recht. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Für die Kundinnen und Kunden soll sich demnach nichts ändern. "Sämtliche Verpflichtungen von Swiss Life werden unverändert aufrecht erhalten", sagte Deutschland-Chef Jörg Arnold.

Rechtlich betreibt der Konzern an seinem deutschen Sitz in Garching vor den Toren Münchens bisher die Niederlassung. Laut Swiss Life ist das eine Ausnahme im deutschen Markt. Die künftige deutsche Gesellschaft soll "Swiss Life Lebensversicherung SE" heissen.

Damit will das Unternehmen "sich verändernden regulatorischen Rahmenbedingungen" zuvorkommen, ohne dass das in der Mitteilung näher ausgeführt wurde, hiess es. Abgesehen von dem eigentlichen Swiss-Life-Geschäft bietet der Konzern in Deutschland auch weitere Finanzdienstleistungen an, die unter mehreren Marken vertrieben werden.

cho/DP/nas/mk