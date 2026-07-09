|
09.07.2026 18:18:36
Swiss Life-CIO: Wollen bei Immobilien und Infrastruktur überproportional wachsen
Zürich (awp) - Der in den Bereichen Lebensversicherung und Asset Management tätige Finanzkonzern Swiss Life will mit seinem Gesamtanlageportfolio doppelt so schnell wachsen wie der Markt. Dabei wolle Swiss Life nicht zuletzt bei Immobilien und Infrastruktur überproportional zulegen, erklärte Chief Investment Officer (CIO) Per Erikson im Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (Online am 09.07).
Wachstum solle für Swiss Life nicht nur Volumen bringen, sondern auch die Marge stärken, betonte Erikson. "Im Wertschriftenbereich sind die Margen seit Jahren unter Druck. Immobilien und Infrastruktur sind hochmargiger." Beim Portfoliowachstum bleibe der Finanzkonzern derweil auch "offen für Opportunitäten", bekräftigte er.
Bei allfälligen Zukäufen im Bereich Asset Management halte sich Swiss Life an seine Strategie, sagte Erikson weiter. In den letzten Jahren habe in Europa sehr viele Transaktionen gegeben, gerade weil grosse Asset-Manager aus den USA europäische Player kauften. "Wir schauen jedes Jahr viele Fälle an, aber es geht nicht darum, Milliarden an Assets zu kaufen, sondern es muss in unser Geschäft passen."
Privatmarktanlagen erachtet der Swiss-Life-CIO als "sehr spannend". "Die Illiquidität dieser Anlageklasse können wir handhaben. Sie passen sowohl technisch wie auch finanziell zu uns". Im Bereich Private Credit habe man in der Schweiz mit der Beteiligung an Swiss Credit Partners auch bereits ein Angebot: "Damit haben wir auf den Wegfall von Credit Suisse reagiert, um die Kreditversorgung von kleineren und mittleren Unternehmen in der Schweiz zu stärken."
Im europäischen Asset Management-Markt zählt Erikson den Schweizer Konzern zur "Mittelschicht" zwischen den vielen kleinen Nischenplayern und den "riesigen Playern" mit ganz anderen Dimensionen. Im Marktsegment Immobilien etwa sei Swiss Life mit dem Bestand in Europa aber sehr gross. "Wir glauben, dass wir mit unserer Grösse eine gute Basis haben, in ausgewählten Märkten den nächsten Schritt zu machen."
tp/mk
Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung
Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.Weiterlesen!
Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerGegenbewegung eingesetzt: SMI letztlich im Plus -- DAX schliesst über 25'000 Punkten -- Asiens Börsen uneinheitlich - Japan gegen den Trend mit Gewinnen
Am Schweizer Aktienmarkt griffen die Anleger zu. Am deutschen Aktienmarkt ging es nach oben. Die Wall Street präsentiert sich mit positiven Vorzeichen. Die Anleger in Asien zeigten sich unentschlossen.