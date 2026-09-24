Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
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24.09.2026 06:00:00
Swiss-Life-Chefökonom: «Wir erleben eine ungewöhnliche Entwicklung am Arbeitsmarkt»
Die Schweizer Wirtschaft wächst, doch auf dem Arbeitsmarkt ist davon wenig zu spüren. Swiss-Life-Chefökonom Marc Brütsch sieht darin ein ungewöhnliches Muster. Im Interview spricht er über die nächsten Schritte der Nationalbank, die Folgen von KI, hohe US-Renditen und ein geopolitisches Szenario mit geringer Wahrscheinlichkeit, aber enormen Folgen.
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Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
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09:29
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life verbilligt sich am Donnerstagvormittag (finanzen.ch)
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23.09.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life verzeichnet am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
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23.09.26
|SIX-Handel: SMI präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
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23.09.26
|Swiss Life Aktie News: Swiss Life am Mittwochmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
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23.09.26
|Börse Zürich in Grün: SMI mittags freundlich (finanzen.ch)
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23.09.26
|SIX-Handel SLI liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
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23.09.26
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
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22.09.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Life AG (N)
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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