Swiss-Life-Chef: Mehr bauen ist bestes Rezept gegen Wohnungsknappheit - Aktie im Minus

Matthias Aellig, seit Mai 2023 Chef der Swiss Life , fühlt sich trotz Wohnungsknappheit und steigenden Mietpreisen in erster Linie seinen Kunden verpflichtet: "Unsere Pflicht ist es, mit unseren Wohnungen für unsere Versicherten marktkonforme Erträge zu erwirtschaften", sagte er im Interview mit der "SonntagsZeitung" (Ausgabe, 06.10.24).

Aellig sieht den Bau neuer Wohnungen als beste Lösung gegen die Knappheit, betont jedoch, dass langsame Baubewilligungsverfahren oft Projekte verzögern. Bei Sanierungen legt Swiss Life den Fokus auf Verdichtung, wobei etwa durch Aufstockungen zusätzliche Wohnungen geschaffen werden. Derzeit seien schweizweit rund 15 Projekte in Arbeit, mit welchen die Swiss Life dank besserer Nutzung der Grundstücke die Zahl der Wohnungen von 1000 auf 1500 erhöhe.

In Bezug auf steigende Mieten nach Sanierungen zeigt sich Aellig skeptisch gegenüber Initiativen, die Preiserhöhungen verhindern. "In Genf hat dies dazu geführt, dass der Immobilienpark veraltet ist", sagte er. Swiss Life legt den Fokus auf gute Lagen vor allem in Städten. Laut Aellig befinden sich rund 80 Prozent der Immobilien und Bauprojekte im Grossraum Zürich, Genf und der Nordwestschweiz.

Im Geschäft mit der Beruflichen Vorsorge ändert sich laut Aellig für die Swiss Life und ihre Versicherten nach dem Nein des Schweizer Stimmvolks zur BVG-Vorlage im September nichts. "Unsere Verpflichtungen sind vorausschauend finanziert und nachhaltig gesichert." Doch mit Blick auf die steigende Lebenserwartung und den seit Einführung der Pensionskassen gesunkenen Zinsen sei der Status quo im BVG-Bereich für Minimalkassen allerdings eine Herausforderung.

An der SIX verliert die Swiss-Life-Aktie zwischenzeitlich 0,40 Prozent auf 695,80 Franken.

