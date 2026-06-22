Swiss Life Asset Managers verkauft Amprion-Beteiligung an RWE

Zürich (awp) - Swiss Life Asset Managers hat im Auftrag ausgewählter Anlagevehikel eine Vereinbarung über den Verkauf ihrer Beteiligung am deutschen Übertragungsnetzbetreiber Amprion an RWE unterzeichnet. Damit werde ein langjähriges Infrastrukturinvestment erfolgreich realisiert, teilte die Swiss Life-Tochter am Montagabend mit.

Die Amprion-Beteiligung zählt laut den Angaben zu den bedeutenden Investments auf der Infrastrukturplattform von Swiss Life Asset Managers und markiere zugleich das erste Engagement in dieser Anlageklasse im Jahr 2011. Die nun vereinbarte Transaktion realisiere die im Investment erzielten Wertsteigerungen vollumfänglich im Sinne der Anlegerinnen und Anleger.

Finanzielle Details zur Transaktion werden in der Mitteilung nicht genannt. Der Vollzug stehe noch unter dem Vorbehalt der regulatorischen Genehmigungen, hiess es.

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