Swiss Life Asset Managers und Fontavis rücken bei Infrastrukturanlangen zusammen

Dabei werden Swiss Life Asset Managers und die im Jahr 2019 übernommene und auf "Clean-Energy"-Infrastruktur ausgerichtete Gesellschaft Fontavis in einer neuen Gesellschaft zusammengeführt, wie es am Donnerstag in einer Medienmitteilung hiess. Die Finanzmarktaufsicht Finma habe dafür grünes Licht gegeben.

Mit der neuen Struktur will Swiss Life laut Mitteilung am Markt einheitlich auftreten und so den Ausbau des Infrastrukturbereichs vorantreiben. Fontavis-Anleger der Luxemburger Kollektivanlagen etwa würden neu durch Kundenberater von Swiss Life Asset Managers betreut. Dagegen bleiben die Ansprechpersonen im Geschäft mit Portfoliobeteiligungen für die Kunden die gleichen.

mk/ys

Zürich (awp)