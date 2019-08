Swiss-Life-Aktien tendieren nach guten Zahlen etwas fester

Zürich (awp) - Die Aktien der Swiss Life sind am Dienstag trotz Vorlage guter Halbjahreszahlen tiefer in den Handel gestartet, konnten sich anschliessend aber ins Plus vorarbeiten. Der Lebensversicherer hat sowohl mit den Gewinnzahlen als auch im Eigenkapital die Vorgaben der Analysten übertroffen.

Die Swiss-Life-Titel rücken bis um 09.30 Uhr um 0,1 Prozent auf 466,90 Franken vor, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) 0,47 Prozent verliert. Damit halten sich die Aktien des Lebensversicherers auf einem hohen Niveau. Im laufenden Jahr haben sie seit Jahresbeginn um beinahe einen Viertel zugelegt, auch wenn in den letzten Wochen Gewinne mitgenommen wurden.

In Analystenkreisen kommen die Halbjahresresultate gut an. Die Swiss Life habe solide Zahlen vorgelegt und auf operativer Ebene weitere Fortschritte erzielt, schreibt etwa Georg Marti von der ZKB. Und auch das Anlageergebnis sowie die Eigenmittel hätten sich weiterhin gut entwickelt.

Etwas zurückhaltender gibt sich Jonny Urwin von der UBS. Seines Erachtens bewegt sich der operative Gewinn bloss im Rahmen der Erwartungen, und der Reingewinn liege vor allem wegen der einmaligen Steuergutschrift über den Konsensschätzungen. Doch auch Urwin schreibt insgesamt von "soliden Resultaten" und "robusten operativen Trends" bei der Swiss Life.

mk/rw