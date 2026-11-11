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11.11.2026 09:24:36
Swiss-Life-Aktien nach Neunmonatszahlen von Gewinnmitnahmen belastet
Zürich (awp) - Die Aktien der Swiss Life sind am Mittwoch mit klaren Verlusten in den Handel gestartet. Die Neunmonatszahlen des Versicherers hätten keine neuen Kaufimpulse gebracht, heisst es im Handel. Nach dem Steigerungslauf in den letzten Wochen würden daher Gewinne ins Trockene gebracht und die 1000er-Marke rückt wieder etwas weiter weg.
Die Swiss-Life-Aktie gibt um 9.15 Uhr in einem leicht freundlichen Gesamtmarkt 2,5 Prozent auf 965,80 Franken nach. Zuletzt hatten sie gut zugelegt: Anfang Oktober notierten sie noch unter 880 Franken; in der Folge rückten sie in Richtung der 1000-Franken-Marke vor und erreichten am letzten Freitag bei 994,80 Franken ein Allzeithoch.
Mit den Neunmonatszahlen hat der Finanzkonzern in den ersten neun Monaten 2026 die Erwartungen vor allem bei der Volumenentwicklung im Versicherungsgeschäft übertroffen. Dagegen fielen der Neugeldzufluss und die Angaben zur Solvenz tiefer als erwartet aus, wie zum Beispiel die Experten der UBS monieren.
Insgesamt bestätige der Abschluss aber, dass die Swiss Life weiterhin sehr gut auf Kurs sei, um die bis 2027 gesetzten Ziele zu erreichen, heisst es bei der Bank Vontobel. Diese Fortschritte seien aber in den Konsens-Erwartungen bereits vollständig berücksichtigt. Aktuell gebe es keine neuen Impulse für einen weiteren Kursanstieg.
Ähnlich klingt es bei der ZKB. Der zuständige Analyst schreibt von einem "vorteilhaften Volumenwachstum". Er stuft die Aktie aber weiterhin nur mit 'Marktgewichten' ein. Und auch bei Octavian reichen die Zahlen weiterhin nur für ein 'Hold'-Rating - allerdings bei einem leicht erhöhten Kursziel von 917 Franken.
rw/uh
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Swiss Life am 11.11.2026
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