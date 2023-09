Swiss Life-Aktie zieht an: Swiss Life startet angekündigten Aktienrückkauf im Umfang von 300 Mio. Fr.

Der Finanzkonzern will wie bekannt eigene Aktien bis zu einem Anschaffungswert von maximal 300 Millionen Franken erwerben. Das Rückkaufprogramm dauert bis längstens zum 28. März 2024, wie es in dem am Freitag dazu veröffentlichten Inserat heisst.

Auf Basis des im Handel an der SIX registrierten Schlusskurses der Namenaktie vom 27. September würden maximal 531'349 Namenaktien oder 1,80 Prozent des Aktienkapitals zurückgekauft, heisst es weiter. Die Zahl der am Ende des Programms erworbenen Aktien könne aber aufgrund der künftigen Kursentwicklung anders ausfallen.

Heute sind im Aktienkapital der Swiss Life 29'517'887 Namenaktien zu einem Nennwert von je 10 Rappen erfasst. Die auf einer dafür eingerichteten, zweiten Handelslinie zurückgekauften Aktien sollen den Plänen zufolge zum Zweck der Kapitalherabsetzung vernichtet werden. Mit dem Rückkauf wurde die Zürcher Kantonalbank beauftragt.

Swiss Life hat mit dem aktuellen Rückkauf ein weiteres Aktienrückkaufprogramm geschnürt. Seit Ende 2018 hatte der Konzern in drei Paketen bereits Aktien im Wert von 2,4 Milliarden Franken erworben.

An der SIX gewinnen Swiss Life-Papiere zeitweise 1,91 Prozent auf 576,00 Schweizer Franken.

mk/kw

Zürich (awp)