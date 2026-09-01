|Sparmassnahmen
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01.09.2026 07:18:36
Swiss-Life-Aktie: Versicherer plant Abbau von rund 600 Stellen
Beim Versicherer Swiss Life sollen bis 2028 rund 600 Stellen gestrichen werden.
Swiss Life begründet den Schritt in einer Mitteilung vom Dienstag mit dem "profitablen Ausbau des Geschäfts über 2027 hinaus und der nötigen Effizienzsteigerung auch durch die Möglichkeiten der fortschreitenden Digitalisierung.
Durch selektive Besetzung offener Positionen seien bereits rund 100 Stellen reduziert worden. Weiter 100 Stellen sollen bis Ende 2026 folgen. Die betroffenen Mitarbeitenden würden bei ihrer Neuorientierung unterstützt, heisst es weiter.
dm/rw
Zürich (awp)
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