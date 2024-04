Swiss Life-Aktie verlustreich: Vergütung von Swiss-Life-Chef Patrick Frost leicht gesunken

Insgesamt erhielt er 2023 Vergütungen im Wert von 4,04 Millionen Franken zugesprochen, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht von Swiss Life hervorgeht.

Die Entschädigung an die gesamte Konzernleitung sank ebenfalls leicht. Diese erhielt für das letzte Jahr 16,72 Millionen Franken nach 17,15 Millionen im 2022.

Im Verwaltungsrat wurde Präsident Rolf Dörig im vergangenen Jahr wie bereits im Jahr davor mit 1,20 Millionen Franken für seine Dienste entschädigt. Der gesamte 13-köpfige Verwaltungsrat erhielt 3,52 Millionen Franken. Im Vorjahr hatten die 12 Mitglieder 3,16 Millionen erhalten.

Anteilsscheine von Swiss Life verlieren am Freitag an der SIX zeitweise 0,46 Prozent auf 605,40 Franken.

hr/ra

Zürich (awp)