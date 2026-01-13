Swiss Life-Aktie leichter: Swiss Life Asset Managers plant Lancierung eines börsenkotierten Immofonds

Dieser soll hauptsächlich auf kommerzielle Liegenschaften ausgerichtet sein.

Der Fonds soll ein Portfolio an Geschäftsimmobilien mit "Core- und Core-Plus-Liegenschaften" umfassen, wie die Swiss Life-Tochter am Dienstag mitteilte. Diese sollen an ausgewählten, überdurchschnittlichen Mikrolagen grosser Schweizer Städte und Metropolregionen liegen.

Derzeit befindet sich der Immobilienfonds unter dem Namen "Swiss Life REF (CH) ESG Diversified Commercial Switzerland" im Genehmigungsverfahren der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma.

Das umfangreiche Startportfolio aus Besandesimmobilien verfüge über eine attraktive Cashflow-Stabilität und Liegenschaften an überdurchschnittlich attraktiven Lagen, so SLAM. Den Investoren solle so eine möglichst hohe Ertragsstabilität geboten werden. Die Lancierung des Fonds ist für den 1. April 2026 zum Nettoinventarwert geplant.

An der SIX fällt die Swiss Life-Aktie zeitweise um 2,01 Prozent auf 869,99 Franken.

cf/uh

Zürich (awp)