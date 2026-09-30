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30.09.2026 09:33:37
Swiss Life-Aktie legt zu: Aktienrückkaufprogramm startet
Swiss Life startet das angekündigte Aktienrückkaufprogramm.
Das Unternehmen Swiss Life hatte anlässlich des Halbjahresergebnisses Anfang September angekündigt, ein neues Aktienrückkaufprogramm zu lancieren, nachdem das bisherige per Ende Mai abgeschlossen worden war. Das Volumen von bis zu 250 Millionen Franken und der Zeitraum waren daher bereits bekannt.
Auf Basis des Schlusskurses an der Schweizer Börse SIX vom Montag entspreche das Volumen maximal 272'866 Namenaktien oder maximal 0,98 Prozent des Aktienkapitals der Gesellschaft, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Das Aktienkapital entspreche wiederum derzeit rund 2,8 Millionen Franken und sei in 27'950'840 Namenaktien von je 0,10 Franken Nennwert eingeteilt.
Abhängig von der Kursentwicklung kann die Anzahl effektiv zurückgekaufter Namenaktien abweichen, wobei unter dem Rückkaufprogramm jedoch in keinem Fall mehr als 10 Prozent des derzeit im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals und der Stimmrechte zurückgekauft werden sollen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, zukünftigen ordentlichen Generalversammlungen die unter dem Rückkaufprogramm zurückgekauften Aktien zur Kapitalherabsetzung mittels Vernichtung zu beantragen.
Die Swiss Life-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,68 Prozent auf 915,20 Franken.
ys/cg
Zürich (awp)
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