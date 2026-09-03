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03.09.2026 18:00:00
Swiss Life-Aktie: Konzern platziert neue Hybridanleihe am Markt
Die Swiss Life hat eine Hybridanleihe im Volumen von 600 Millionen Euro platziert.
Der Zinssatz bis zum ersten Rückzahlungstermin beträgt laut den Angaben 4,75 Prozent. Die Anleihe wurde bei Investoren im europäischen Markt platziert.
Die Mittel will Swiss Life für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, einschliesslich potenzieller künftiger Refinanzierungen ausstehender Instrumente. Angaben zu Finanzzielen im laufenden Jahr machte der Vorsorgeanbieter in seiner Mitteilung keine.
awp-robot/mk
Zürich (awp)
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