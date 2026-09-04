Swiss Life-Aktie in Grün: Konzern platziert neue Hybridanleihe am Markt

Die Anleihe läuft bis 2046 und hat einen ersten optionalen Rückzahlungstermin im September 2036, wie der Lebensversicherer am Donnerstag mitteilte.

Der Zinssatz bis zum ersten Rückzahlungstermin beträgt laut den Angaben 4,75 Prozent. Die Anleihe wurde bei Investoren im europäischen Markt platziert.

Die Mittel will Swiss Life für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, einschliesslich potenzieller künftiger Refinanzierungen ausstehender Instrumente. Angaben zu Finanzzielen im laufenden Jahr machte der Vorsorgeanbieter in seiner Mitteilung keine.

Die Swiss Life-Aktie notiert an der SIX stellenweise 0,88 Prozent höher bei 940,20 Franken.

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Zürich (awp)