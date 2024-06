Swiss Life-Aktie: Immobilienfonds legt Ausgabepreis für Kapitalerhöhung fest

Wie bereits im Mai mitgeteilt wurde, soll die Kapitalerhöhung von rund 610 Millionen Franken im Juli durchgeführt werden.

Die Bezugsfrist der Emission dauert vom 2. Juli bis am 12. Juli 2024 um 12.00 Uhr, wie Swiss Life Asset Managers am Mittwoch bekanntgab. Drei Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von einem neuen Anteil. Die Bezugsrechte könnten vom 2. bis zum 10. Juli an der Schweizer Börse gehandelt werden.

Insgesamt werden maximal 5,4 Millionen neue Anteile ausgegeben. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag reduzieren kann. Am 16. Juli wird die effektive Anzahl der neu zu emittierenden Anteile bekanntgegeben, die Liberierung erfolgt am 17. Juli, wie es weiter hiess.

Das Geld dient zur Finanzierung eines Wohnimmobilienportfolios im Marktwert rund 700 Millionen Franken. Das Portfolio umfasst 47 Liegenschaften in der ganzen Schweiz. Wesentliche Marktwerte liegen beispielsweise in Zürich, Schaffhausen, Liestal oder Lausanne.

jb/ys

Zürich (awp)