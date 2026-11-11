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Starke Zahlen 11.11.2026 16:16:00

Swiss Life-Aktie gibt nach: Versicherer steigert Prämien- und Gebühreneinnahmen weiter - Erwartungen übertroffen

Swiss Life-Aktie gibt nach: Versicherer steigert Prämien- und Gebühreneinnahmen weiter - Erwartungen übertroffen

Die Swiss Life bleibt auf Wachstumskurs.

Swiss Life
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Der Finanzkonzern hat im laufenden Jahr sowohl im Versicherungsbereich als auch in dem kontinuierlich aufgebauten Gebührengeschäft weiter zugelegt. Rückenwind gab es unter anderem von Kunden der beruflichen Vorsorge.

"Swiss Life hat im dritten Quartal die positive Entwicklung aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt", sagte Konzernchef Matthias Aellig am Mittwoch an einer Telefonkonferenz. Das Prämienvolumen stieg in den ersten neun Monaten um 7 Prozent auf 17,4 Milliarden Franken, während die Fee-Erträge ebenso deutlich auf 2,0 Milliarden kletterten.

Um Währungseffekte bereinigt steigerte der Finanzkonzern die Einnahmen in den beiden Ertragsquellen um jeweils 8 Prozent. Damit hat Swiss Life das Wachstum insbesondere im Versicherungsgeschäft beschleunigt, nachdem in der ersten Jahreshälfte ein Volumenanstieg von bereinigt 3 Prozent resultiert hatte.

Wachstumssprung im BVG-Geschäft

Für das gesteigerte Tempo war vor allem das Geschäft mit der beruflichen Vorsorge (BVG) in der Schweiz verantwortlich. Dort hätten ausserordentlich hohe Einmaleinlagen zum starken Volumenanstieg geführt, erklärte Finanzchef Marco Gerussi.

Das Prämienvolumen nahm in der Schweiz um 15 Prozent auf 9,4 Milliarden Franken zu, wobei die Einmaleinlagen zum Vorjahr um ein Drittel zulegten. Rund die Hälfte dieses Wachstums sei auf Einzahlungen von bestehenden Kundinnen und Kunden und die andere Hälfte auf den Eintritt einer Vorsorgeeinrichtung zurückzuführen, hiess es.

Nebst der Vollversicherung, die den Firmen in der zweiten Säule einen Rundumschutz bietet, gewinnen teilautonome Stiftungen weiter an Gewicht. Dort tragen die angeschlossenen Unternehmen das Anlagerisiko mit. Die von Swiss Life in diesen Stiftungen verwalteten Vermögen legten seit Jahresbeginn bis Ende September um 0,3 Milliarden auf 8,7 Milliarden Franken zu.

Fee-Wachstum im Ausland

Im Fee-Geschäft, wo der Konzern mit Finanzberatungen, der Vermögensverwaltung oder im Immobiliengeschäft tätig ist, punktete Swiss Life in den Auslandsmärkten. In Frankreich kletterten sie um 12 Prozent und in Deutschland gar um 17 Prozent.

In Deutschland leistete die im Juli übernommene Telis Gruppe erstmals einen Beitrag. Allerdings wären die deutschen Fees auch ohne Telis um 10 Prozent gestiegen. Die Integration mit der rund 1800 Telis-Finanzberater sei gut angelaufen, sagte Gerussi. In Deutschland sei das Netz damit auf rund 8250 Beraterinnen und Berater angewachsen.

Ein wesentlicher Treiber des Fee-Geschäfts ist die Vermögensverwaltung für Drittkunden, abgekürzt TPAM. Dort rückten die verwalteten Vermögen per Ende September um 10 Prozent auf 161 Milliarden Franken vor. Allerdings schwächte sich der Neugeldzufluss nach neun Monaten auf 8,5 von 15 Milliarden deutlich ab.

Das überrascht nicht und wurde von den Swiss-Life-Verantwortlichen vorausgesagt. Schliesslich hatte die Gruppe 2025 im TPAM-Geschäft von der Lancierung neuer Index-Produkte stark profitiert. Für 2026 strebt die Swiss Life einen Neugeldzufluss von rund 10 Milliarden Franken.

Mit Zielen auf Kurs

Weiterhin "gut auf Kurs" sei die Swiss Life auch mit den im Unternehmensprogramm "Swiss Life 2027" gesetzten Ziele, hielt CEO Aellig fest. In gut einem Jahr, am 1. Dezember 2027, will die Swiss Life anlässlich eines Investorentreffens neue strategische und finanzielle Ziele vorstellen.

Die Aktie von Swiss Life verliert an der SIX zeitweise 1,68 Prozent auf 974 CHF.

Zürich (awp)

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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