Swiss-Life-Aktie gefragt: Fabian Müri wird neuer CFO der Krankenversicherung Swica

Der 49-Jährige wird im Sommer 2027 die Nachfolge von Norbert Reisinger antreten, der nach 27 Jahren beim Winterthurer Unternehmen in Pension geht.

Müri ist derzeit Leiter Controlling & Financial Reporting und stellvertretender CFO bei Swiss Life Schweiz, wie Swica am Donnerstag mitteilte. Er arbeitet seit 2008 für den Lebensversicherer und ist seit 2011 für das Controlling verantwortlich. Zuvor war er unter anderem beim Flugzeugwartungsunternehmen SR Technics tätig.

Die Ernennung steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Finanzmarktaufsicht Finma.

Mit dem Wechsel setzt Swica den Generationenwechsel an der Unternehmensspitze fort. Erst Anfang November hatte Rudolf Bruder die Nachfolge des langjährigen CEO Reto Dahinden angetreten. Bereits im Sommer 2025 hatte Werner Kübler das Verwaltungsratspräsidium von Carlo Conti übernommen.

Die Swiss Life-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,67 Prozent auf 982,29 Franken.

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Winterthur (awp)