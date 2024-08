Swiss Life-Aktie etwas höher: Swiss Life Asset Managers übernimmt Condecta AG

Zum Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Condecta ist laut Mitteilung vom Donnerstag der Schweizer Marktführer für modulare Raumlösungen, Container-, Boden/Absperr- und Sanitär-Systeme, Maschinen und Geräte.

SLAM will gemäss den Angaben die aktuelle Präsenz und das Produktportfolio von Condecta sowohl im Heimmarkt als auch international ausbauen. Das umfassende Netzwerk an Standorten in der Schweiz, Deutschland und Italien bleibe dabei bestehen. Sämtliche 220 Mitarbeitende würden übernommen, und auch die Führung von Condecta bleibe unverändert, heisst es weiter.

SLAM ist die Vermögenssparte der Swiss Life und beschäftigt laut eigenen Angaben über 2200 Mitarbeitende in Europa.

Die Swiss Life-Aktie steigt via SIX zeitweise 0,19 Prozent auf 644,60 Franken.

rw/

Zürich (awp)